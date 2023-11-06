孟 珂

原标题：10月份CBMI为102.8% 商品供应增速持续加快

11月5日，中国物流与采购联合会发布数据显示，2023年10月份中国大宗商品指数（CBMI）为102.8%，较上月回落0.8个百分点，指数在连续两个月上升后出现回落。

中国物流信息中心分析师李大为对《证券日报》记者表示，四季度在市场内生动力稳定释放以及稳经济政策进一步发力的情况下，国内经济回稳向好运行仍具备基础。在宏观政策利多的护航以及商品供应预期下降的背景下，大宗商品市场底部支撑较为强烈，价格整体回落的空间有限，而煤炭、成品油及和石油相关的部分产品，受其特殊基本面的情况影响，价格有望延续涨势或出现反弹的情况。

从各分项指数来看，供应指数方面，10月份大宗商品供应指数继续上升，较9月份上升0.5个百分点，至103.9%，指数三连升至近四个月以来的最高。销售指数方面，10月份大宗商品销售指数结束之前的两连升，出现回调，较9月份回落2.6个百分点，至102.8%。库存指数方面，10月份大宗商品库存指数止降回升至101.0%，较上月回升1.4个百分点，升至近八个月以来的最高点，整体商品库存量在连续四个月减少的情况下，本月出现增加。

李大为表示，从8月份开始，随着传统消费旺季的来临，加之国内经济和制造业的复苏，市场需求持续回暖，商品生产企业对后市预期良好，生产热情高涨。与此同时，物流行业整体平稳运行，令生产企业原材料的供应得到有效保障，给生产企业生产提供支撑，商品产量开始回升，10月份大部分商品产量继续回升，特别是生产企业对后市预期良好，生产热情高涨，整体商品供应增速持续加快。

展望后市，李大为表示，市场需求短期内或有一定的释放空间，但上升幅度有限。在各地拼经济的背景下，需求还是有一定的韧性，尽管局部区域需求季节性回落，但部分地区是难得的施工季节，在货币政策持续发力，财政政策也开始发力的背景下，部分领域的需求还是会有进一步改善，一方面，随着北方气温逐渐降低以及临近年末，工地将面临赶工期的压力，或在一定程度上拉动大宗商品市场需求释放；另一方面，前期推出的稳经济促增长政策继续发力，房地产调整政策利好继续兑现，加上新增的1万亿元特别国债将为基建注入较强动力，拉动大宗商品需求释放，因此后市大宗商品需求将有一定的释放空间。

(责编：罗知之、陈键)

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