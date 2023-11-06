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多家银行完成存量首套房贷利率调整 提前还款现象有所缓和

杨 洁
2023年11月06日09:14 | 来源：证券日报
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原标题：多家银行完成存量首套房贷利率调整 提前还款现象有所缓和

存量首套房贷利率调整已有一个月有余，“二套转首套”利率批量调整近期也相继落地。当前，包括农业银行、中国银行、建设银行、兴业银行、北京银行等在内的多家银行均透露了其存量房贷利率调整的情况。同时，“提前还贷”情况也有了一定程度缓解。

多家银行公布调整进展

今年8月底，中国人民银行与国家金融监督管理总局联合发布通知，明确降低存量首套住房商业性个人住房贷款利率。9月25日，商业银行正式开启存量首套房贷利率调整工作；10月25日，“二套转首套”存量房贷利率开始批量下调。

对于市场较为关注的存量房贷利率调整情况，11月3日，中国银行董事会办公室工作人员表示，该行认真做好存量房贷利率调整工作，符合条件的首套房贷款550万笔已全部调整完毕。

“农业银行为符合条件的存量首套房贷实施利率下调，共惠及730多万客户，平均下调幅度73个基点。”农业银行个人信贷部总经理查成伟日前在业绩说明会上介绍。

建设银行首席财务官生柳荣日前表示，在8月份相关政策发布后，建设银行坚决贯彻落实监管部门相关要求。目前99%符合条件的住房贷款已完成了利率调整。

记者从兴业银行处获悉，对符合LPR定价的存量浮动利率的首套房贷款，兴业银行已于2023年9月25日集中完成第一批次主动批量调整，涉及近百万客户，大大节省了客户的房贷利息支出。对“二套转首套”、未完成LPR利率定价类型转换、逾期贷款归还积欠本息等情况的存量房贷客户，兴业银行通过短信、电话、微信等多种渠道联系客户，截至目前，已为近6万名客户成功办理相关手续，并于10月25日完成第二批次主动批量调整。

此外，北京银行在2023年第三季度报告中提到，“顺利完成存量首套房贷客户利率批量调整工作”。

在中指研究院市场研究总监陈文静看来，存量房贷利率下降有助于降低居民负担，提升居民消费意愿，同时也有利于促进部分改善性购房者入市。对于商业银行而言，降低存量房贷利率亦可一定程度减缓居民提前还贷情况。

9月份提前还款量环比下降

此前由于存量房贷利率与新增房贷利率之间的利差较大，不少购房者将“提前还款”提上了日程。随着存量房贷利率下调，多家银行人士表示提前还款情况有所减少。

查成伟表示，存量首套房贷利率下调政策落地实施后，房贷客户利息负担减少，提前还款动力下降。今年三季度，农业银行个人住房贷款提前还款金额环比二季度下降20%以上。

“存量房贷利率下调对于提前还款趋势有一定缓和作用，建设银行9月份提前还款规模环比下降7.2%。”生柳荣表示。

招商银行管理层在业绩说明会上透露，该行提前还贷的高峰是今年3月份，存量房贷利率下调之后，目前提前还贷的量已经减少差不多一半，但是跟之前正常的月份比，提前还贷的量还是偏多。

北京银行行长杨书剑在业绩说明会上表示，存量首套房贷客户利率调整后，客户提前还款申请趋势有所缓和，9月份提前还款量已较8月份环比下降，预计后续还有一段时间政策消化期。北京银行也将继续做好各项金融服务，更好支持刚性和改善性住房需求。

存量房贷利率调整对提前还款情况有抵补作用的同时，也对商业银行净息差产生一定影响。有银行人士表示，在LPR下调、存量房贷利率下调以及降低企业融资成本等多方面因素影响下，今年银行的净息差仍有下行压力，预计明年降幅趋缓。

(责编：罗知之、陈键)
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