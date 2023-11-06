人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

活跃资本市场 注册制必须锚定高质量发展走深走实

2023年11月06日09:15 | 来源：证券日报
小字号

原标题：活跃资本市场 注册制必须锚定高质量发展走深走实

　　编者按：2018年11月5日，设立科创板并试点注册制改革的消息正式宣布，开启资本市场新征程。五年来，我国注册制改革稳中求进，资本市场对实体经济特别是科技创新的服务功能大幅提升。百尺竿头更进一步，中流击水正当其时，未来，注册制改革的步伐将更加铿锵有力，推动股票发行注册制走深走实，助力提升资本市场服务实体经济质效。

　　本报记者 吴晓璐

　　2023年11月5日，是宣布设立科创板并试点注册制改革五周年的重要日子。注册制改革采取试点先行、先增量后存量、逐步推开、全面实施的改革路径，覆盖范围从科创板到创业板、北交所，再到沪深主板。五年来，随着注册制改革全面实施，资本市场也发生了深刻的变革。

　　近日召开的中央金融工作会议提出，“推动股票发行注册制走深走实”。申万宏源证券研究所首席经济学家杨成长对《证券日报》记者表示，注册制改革必须要与我国实际情况和发展阶段相适应，在实践中不断完善，并推动“理论创新、实践创新、制度创新”与之有机结合和衔接，更好地服务经济高质量发展。

　　放管结合

　　将选择权交给市场

　　注册制的核心要义，是以信息披露为核心，要求发行人充分披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息，实质是将选择权交给市场，激发市场活力。

　　改革过程中，监管部门建立了以投资者需求为导向的信息披露规则体系；设立了多元包容的发行上市条件，健全发行承销机制；打造权责清晰、标准统一、透明高效的发行审核注册机制；优化交易结算制度；完善常态化、多渠道退市制度安排。

　　今年4月10日，随着注册制下首批10家主板企业上市，全面注册制正式落地，注册制制度安排基本定型，审核注册的效率、透明度和可预期性提升。

　　清华大学五道口金融学院副院长田轩对《证券日报》记者表示，在注册制改革试点经验的基础上，今年全面注册制正式落地。上市审核等环节前置到证券交易所，突出了交易所的主体责任。借鉴国际成熟市场经验，完善了以信息披露为核心的制度安排，配套制度针对不同市场板块定位，进行了适应性调整。优化发行上市制度安排，上市条件更加多元，交易机制、转板机制、监管制度等不断完善。

　　放管结合是注册制改革的应有之义。在“放”的同时，监管部门加大“管”的力度，强化事前事中事后全过程监管。在前端，坚守板块定位，压实发行人、中介机构、交易所等各层面责任，严格审核，严把上市公司质量关；在中端，加强发行监管与上市公司持续监管的联动，规范上市公司治理；在后端，保持“零容忍”执法高压态势。

　　“随着注册制深入实施，我国资本市场已经进入功能完善关键期、生态培育巩固期。下一步需要持续优化注册制的配套制度，结合活跃资本市场的举措，全力巩固前期改革成果。”粤开证券首席经济学家、研究院院长罗志恒对《证券日报》记者表示，下一步注册制配套制度的完善，要从提高上市公司质量、引入长期资金、优化交易机制以及加强监管四个目标入手。

　　科创企业上市之路

　　“四通八达”

　　金融是国民经济的血脉，资本市场在金融运行中具有牵一发而动全身的重要作用。随着注册制改革稳步推进，资本市场逐渐成为推动科技创新和实体经济转型升级的枢纽。

　　随着科创板和北交所设立，以及注册制改革全面落地，资本市场多层次体系不断优化，且架构更加清晰，特色更加鲜明。沪深主板更加突出“大盘蓝筹”的特色，科创板坚守“硬科技”定位，创业板继续保持“三创四新”的特点，北交所和新三板则侧重于创新型中小企业，资本市场包容性和覆盖面显著提高，对实体经济支持能力大幅提升。

　　从IPO融资规模来看，据Wind数据统计，截至11月3日，近五年1879家公司首发上市，合计募资2.21亿元，是之前五年的3倍多。其中，注册制下上市公司达1232家，占比65.57%，合计募资1.44万亿元，占比65.16%。

　　田轩表示，注册制改革让资本市场在资源配置中进一步发挥核心作用。全面注册制下，中国资本市场的改革与自身实际相结合，资本市场法律法规、配套制度体系进一步完善，不同市场板块的上市条件持续完善，满足不同阶段、不同属性企业的上市需求。

　　注册制改革中，科创板、创业板设立了多元包容的发行上市条件，允许未盈利企业、特殊股权结构企业、红筹企业上市，使得一批“硬科技”企业借助资本市场发展壮大。公开数据显示，截至今年10月底，科创板共有54家上市时未盈利企业、8家特殊股权架构企业、7家红筹企业以及20家第五套标准上市企业。截至目前，已累计有18家公司实现“摘U”。

　　沪硅产业在今年4月份“摘U”。“注册制改革通过包容性的IPO上市条件，激励核心技术创新，扶持创新企业的发展。”沪硅产业执行副总裁兼董秘李炜对《证券日报》记者表示，作为一家重资产的高科技企业，沪硅产业实现盈利需要一个过程。注册制改革让公司得以快速与资本市场对接，享受到资本市场发展的红利。

　　今年以来，三四板制度型对接机制正式落地、北交所转板规则进一步优化，多层次资本市场互联互通进一步加强，为科创企业发展路径提供更多选择。目前，区域性股权市场、新三板、北交所和沪深交易所形成互相衔接的多层次资本市场，为科创企业搭建了从“幼苗”到“参天大树”的全生命周期服务体系。

　　目前，北交所直接IPO制度正在制定中，证监会还将建立完善突破关键核心技术的科技型企业上市融资、债券发行、并购重组“绿色通道”。未来，随着注册制改革深入，科技型企业通往资本市场的路将更加“四通八达”。

　　罗志恒表示，注册制改革优化了上市首发、并购重组和再融资条件，科技创新企业上市融资更加便利，有利于更好发挥资本市场风险共担、利益共享的机制，激发市场主体创新活力，最终促进科技自立自强、解决“卡脖子”问题。与此同时，注册制改革深入实施，将加速提高直接融资占比，降低宏观杠杆率、降低资金在银行过度聚集引发的系统性风险。

　　市场生态优化

　　投资者结构发生积极变化

　　在注册制改革的系列措施推动下，资本市场生态加速重塑。上市公司结构、投资者结构发生积极变化，优胜劣汰机制更加完善。

　　注册制下1232家上市公司中，超过96%为战略性新兴产业企业，目前5000余家上市公司中属于战略性新兴产业的上市公司近2600家，占比超过51%，科技型企业占比提升；超过八成为民营企业，民企与国企的结构更加均衡。

　　在严监管下，应退尽退、常态化退市逐渐成为市场共识。数据显示，2020年退市新规出台以来，多元化退出渠道更加畅通，市场预期进一步明确。改革以来，共有125家退市公司，其中强制退市103家，主动退市3家，重组退市19家。

　　谈及如何进一步提高上市公司整体吸引力，罗志恒表示，最关键的是持续完善退市制度，出清已丧失持续经营能力的空壳公司、绩差公司，保证存量上市公司的质量逐步提高。另外，要强化分红导向，优化分红、回购制度，提高市场长期吸引力。

　　“在当前快速变化的市场环境中，为提高上市公司质量，企业需要以更强大的创新能力来应对市场变化和竞争压力，包括产品和服务的创新，以及业务模式和管理模式的创新。”李炜表示。

　　为统筹一二级市场平衡，证监会持续深化投资端改革，机构投资者持股和交易占比稳步上升。数据显示，机构投资者持有A股流通市值比重在20%左右，较2019年年初提升约5个百分点，个人投资者交易占比逐步下降到60%左右。

　　未来，要持续引入中长期资金，丰富风险管理工具。罗志恒表示，一方面，打通社保、保险、年金等长期资金入市的制度“堵点”；另一方面，逐步放宽机构投资者使用衍生品的限制，允许更多境内外投资机构在审慎前提下使用衍生品管理风险。

　　全链条投资者保护格局

　　正在形成

　　法治兴则市场兴，法治强则市场强。五年来，资本市场法治建设不断完善，新证券法、刑法修正案（十一）、期货法、私募基金监管条例出台实施，资本市场法律体系四梁八柱基本建成；中办、国办印发《关于依法从严打击证券违法活动的意见》，健全证券执法司法体制机制，显著提高资本市场违法违规成本。

　　注册制改革以来，证监会依法从严打击证券违法活动。数据显示，2019年以来，证监会共办理证券违法案件2000余起，向公安机关移送涉嫌犯罪案件和线索548件。

　　与此同时，监管部门着力构建全链条的投资者保护格局，市场各方投资者保护意识不断强化，逐步形成“法律保护、监管保护、自律保护、市场保护、自我保护”的大投保格局。尤其是中国特色集体诉讼——证券纠纷特别代表人诉讼制度落地实施，有效解决中小投资者起诉难、维权贵的难题。

　　2021年年底，首例证券集体诉讼康美药业案落地，5.2万名投资者获赔24.59亿元。今年7月份，上海金融法院对泽达易盛案启动特别代表人诉讼程序，第二单证券集体诉讼启动。未来，监管部门将进一步完善证券纠纷特别代表人诉讼常态化机制，充分发挥代表人诉讼的“制度利刃”作用。

　　与此同时，民事赔偿与行政处罚、刑事追究共同构成资本市场立体化的追责体系，进一步提高资本市场违法违规成本，诚信经营、敬畏法治的市场氛围正加快形成。

　　田轩表示，与注册制改革相适应，我国已经逐步完善配套制度，相关法律法规陆续出台。不过，目前中小投资者合法权益保护力度仍需进一步提高。未来资本市场法制建设需要坚守“建制度、不干预、零容忍”的方针，强化监管合力，形成市场、政府和自律三位一体的监管生态，以投资者权益保护为出发点和落脚点，提高财务造假等违法违规成本，对于侵害投资者权益行为从严追究责任。

　　罗志恒表示，要继续全面加强资本市场监管。一方面，加大资本市场防假打假力度，强化穿透监管。另一方面，加强信息披露监管，加大投资者保护力度，打造透明的市场环境，把行为监管的要求落实落细。

　　回顾过往，是为了更好地前行。田轩表示，未来需要准确把握“高质量发展”的内涵与外延，在借鉴先进国际经验的基础上，深化资本市场机制改革，为高新技术领域企业创造更好的融资环境，促进中国经济结构转型升级。

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
从法国农场到中国餐桌——舌尖上跨越两万里
　　食无国界，飘香万里。在开放的中国，消费者在家门口的超市就可以买到质优平价的正宗法国食品。…
从千年古镇到特色苗寨 “四好农村路”见证乡村华丽蝶变
　　豆沙关古称石门关，位于云南省昭通市盐津县西南部，是古时由蜀入滇的第一道险关。在豆沙关有一条五尺道，是连接云南与内地的最古老的官道，也是连接中原、四川与云南的南方丝绸之路东线主道。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部