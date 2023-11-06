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科创板指数“群英荟萃” 精准服务高水平科技自立自强

田 鹏
2023年11月06日09:15 | 来源：证券日报
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原标题：科创板指数“群英荟萃” 精准服务高水平科技自立自强

2023年11月5日，科创板迎来宣布设立五周年。五年间，科创板作为注册制改革的“试验田”，以服务高水平科技自立自强为使命，成为“硬科技”企业上市的首选地和推动高质量发展的生力军。

在加快实现高水平科技自立自强的大背景下，汇聚“硬科技”企业的科创板指数及指数产品持续吸引资金参与其中。

2020年7月23日，科创板开板一周年之际，上证科创板50成份指数正式发布，作为科创板的旗舰规模指数，科创50指数表征科创板代表性企业的整体走势，是国内“硬科技”领域标杆性指数。随后科创信息、科创生物、科创芯片、科创高装、科创材料、科创成长、科创新能、科创机械、科长三角、科大湾区相继发布。

2023年8月7日，聚焦科创板中盘的科创100指数正式发布，与定位反映科创板大市值证券表现的科创50指数形成差异化，进一步丰富了科创板规模指数体系。

经过三年多的建设，科创板指数体系及产品生态快速完善，指数数量、产品种类和规模持续丰富和增长。

目前科创板指数数量已达到12条，初步形成覆盖规模、主题、策略等多种指数，提供场内场外多渠道投资方式，现货衍生品相互促进的多层次科创板指数体系。同时，数据显示，截至2023年11月2日，科创指数境内外产品数量已达46只，ETF、指数增强、场外基金以及联接基金等多类产品“百花齐放”，境内外产品规模已达1647亿元。其中，今年以来持续引导871亿元资金流入。

此外，今年以来，易方达、工银瑞信等多家基金公司公告降低科创50ETF、联接基金的管理费率和托管费率，更好地满足广大投资者的投资理财需求。

市场人士表示，规模增长与低费率的相互促进、优质的上市公司基础、丰富的投资渠道、清晰的指数定位等多因素共振使得参与科创板指数投资的吸引力愈发增强，促进指数化投资生态发展进入良性循环。

未来，“群英荟萃”的科创板指数将进一步丰富完善，持续为广大投资者提供分享科创板增长红利的良好工具，助力加快深化投资端改革，精准服务高水平科技自立自强，有力促进资本市场生态建设和实体经济高质量发展。

(责编：罗知之、陈键)
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