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《光子时代：光子产业发展白皮书》显示

我国迎来光电半导体“换道超车”新机遇

付丽丽
2023年11月06日09:16 | 来源：科技日报
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原标题：我国迎来光电半导体“换道超车”新机遇

“新质生产力是科技创新驱动发展以及中国未来高质量发展的新方向。”日前，在主题为“硬科技·新质生产力”的2023全球硬科技创新大会上，硬科技概念提出者、中科创星创始合伙人米磊说。

米磊表示，“新”是新的生产力，“质”则是高质量的生产力，新质生产力就是要创造新的技术、新的产品、新的模式，实际上通过硬科技就能够推动技术、产品的创新。硬科技做好了，就能够推动中国新质生产力的不断涌现。

米磊认为，光子产业是未来最具先导性、战略性和基础性的一个产业，它是硬科技产业的基础和基石，如果把光子产业发展起来，可带动下游硬科技各领域产业高速发展。

当天，在2023全球硬科技创新大会平行论坛——光子产业暨硬科技成果转化论坛上，由中国科学院西安分院、陕西省科学院等指导和支持的国内首份光子产业白皮书——《光子时代：光子产业发展白皮书》（以下简称《白皮书》）正式发布。

《白皮书》指出，作为第四次科技革命的“基础设施”，信息光子、能量光子、生物光子、空间光子和光子智能五大领域，正孕育着一批具备引爆重大产业变革前景的光子技术。

随着人工智能、航空航天、智能制造、新能源、生命科学的蓬勃发展，光子产业的发展也逐渐进入快速增长期。截至2020年，全球有四分之一的国家参与光子产业链分工，共有4842家企业研发、生产和销售光子核心器件和产品，其中，中国（1804家）和美国（946家）企业合计占据了一半以上的市场份额。2021年全球光子产品年收入已经超过2.1万亿美元，而每年的光子产品和相关服务的估值则高达7万亿—10万亿美元左右，约占全球世界经济总量的11%左右。随着“消费电子”过渡到“消费光子”，光子产业已成为全球发展最快的未来产业之一。

《白皮书》显示，世界各主要国家均在光子技术和产业的发展中竞相追逐。美国提出加大对美国集成光子制造研究所（AIM Photonics）的投资；欧盟将光子技术纳入“地平线2020”“（ECSEL JU）年度战略计划”等国家战略；日韩则加大对光子技术的研发和支持，以保持其行业领先的地位。

目前，我国光子产业发展水平与世界处于并跑阶段，在光子基础理论研究和技术发展方面具有一定的优势，中国拥有世界规模最大的从业人数，光子产业在2012—2020年的复合增长率已经接近23%，光子产品全球份额也从2005年的10%提升到2019年的30%。

尽管光子产业对于我国建设科技强国的未来价值已初显端倪，但面临的挑战也不可忽视。针对我国光子产业发展现状和产业发展各环节存在的问题，《白皮书》提出了相应的对策与建议——制定光子技术与光产业发展中长期规划与战略；构建光子产业生态体系，提升产业链现代化水平；建设国家级关键共性技术平台，突破共性技术；建设世界一流光子学研发机构，攻关前沿技术；完善光子产业配套功能，提升企业核心竞争力。

光子技术产业革命是我国在光电半导体领域60年一遇的“换道超车”重要机遇。米磊说：“对我国而言，既要在电子芯片领域尽快补短板，也要尽早在光子芯片等新赛道布局发力，双管齐下，抓住新一轮科技革命和产业变革的机遇，未来才有望实现‘非对称赶超’。”

(责编：罗知之、陈键)
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