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“宁电入浙”累计输送电量突破3000亿千瓦时

2023年11月06日09:17 | 来源：科技日报
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原标题：“宁电入浙”累计输送电量突破3000亿千瓦时

科技日报银川11月5日电 （记者王迎霞 通讯员祁玉金 董广民）“煤从空中走，电从远方来”。截至11月2日，“西电东送”大动脉±800千伏灵绍特高压直流输电工程（宁夏灵武—浙江绍兴）累计输送电量突破3000亿千瓦时，可为400万户普通家庭提供50年用电需求。

浙江是用能大省、资源小省，全省外来用电占最高负荷比例三分之一以上。宁夏作为全国首个新能源综合示范区，首个风、光发电负荷超过用电的省区，始终全面贯彻绿色发展理念，主动走上清洁能源发展之路，通过直流通道将风、光、火电源源不断“打捆”外送至华东华北地区。2016年8月，灵绍直流输电工程建成投运。

作为西北与东部沿海地区能源互联的特高压骨干网架，多年来，宁夏灵武—浙江绍兴直流能量利用率稳居全国前列，年供电量占浙江全年用电量的近1/10，有效发挥了特高压直流输电“大容量、远距离、高效能”的输送优势和大电网在能源资源方面的有效配置作用。该工程架起宁夏至浙江的绿色、高效、快捷能源通道，在缓解浙江电力供需紧张形势的同时，也推动了宁夏经济向快向好发展。

据测算，宁夏灵武—浙江绍兴直流输电工程累计输送电量相当于就地转化标准煤1.23亿吨，减排二氧化碳3.06亿吨、碳粉尘8364万吨、氮氧化物461.3万吨。“这对于降低煤炭消费比重、促进清洁能源发展意义重大。”国网宁夏电力公司相关负责人表示。

(责编：罗知之、陈键)
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