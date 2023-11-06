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2023世界农业科技创新大会发布的《平谷共识》指出——

科技创新是农食系统转型的重要驱动力

马爱平
2023年11月06日09:18 | 来源：科技日报
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原标题：科技创新是农食系统转型的重要驱动力

　　科技日报讯 （记者马爱平 华凌）11月2日至4日，2023世界农业科技创新大会在北京平谷召开。3天里，来自全球61个国家和地区的科学家、大学校长、企业家以及青年人才针对农业科技创新与农食系统转型进行了充分讨论，达成《平谷共识》。

　　《平谷共识》指出，科学、技术、政策、制度和商业模式的创新是农食系统转型的重要驱动力。这些创新对于提升食物供给能力，改善食物贸易和市场，提高应对气候变化的韧性，催化农食产业变革，提供营养、安全和健康的膳食，助力社会民生保障有重要推动作用，并促进农食系统向着营养健康、绿色低碳、高质高效、更加包容、更加有韧性转型。

　　“粮食安全是事关人类生存的根本性问题。中国用不足全球9%的耕地，养育了世界近五分之一的人口，为全球粮食安全贡献了中国力量、提供了中国方案。当前，我们正在推进中国式现代化，加快建设农业强国。”北京市委书记尹力在开幕式致辞中表示，“我们将紧跟世界农业科技前沿，加大关键技术攻关，加快建设具有全球影响力的农业中关村，与各方加强联合攻关，不断形成原创性、引领性成果。”

　　“当前，以生物技术、信息技术为特征的新一轮农业科技革命正在孕育新的重大突破。”农业农村部党组书记、部长唐仁健在2023世界农业科技创新大会开幕式致辞中表示，中国政府历来高度重视农业科技创新，深入实施创新驱动发展战略，锚定建设农业强国目标，着力推进农业科技自立自强，稳产保供科技支撑扎实有力，农业可持续发展技术加快推广应用，底盘技术研发攻关迈出坚实步伐，科技交流合作取得丰硕成果。

　　本次大会由北京市人民政府主办，平谷区人民政府、中国农业大学、北京市农业农村局、国际农业研究磋商组织联合承办。

(责编：罗知之、陈键)
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