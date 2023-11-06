人民网上海11月6日电 （记者许维娜）第六届中国国际进口博览会(以下简称“进博会”)4日正式开幕。据了解，本届展会企业展展览面积创新高，参展的世界500强、行业龙头企业以及创新型中小企业数量均为历届之最。

本届进博会开馆第二日，热闹的展台和涌动的人流，彰显着中国广阔的市场前景和巨大的内需潜力。作为企业展的六大展区之一，备受关注的医疗器械及医药保健展区新品云集，今年持续吸睛。

记者从采访中了解到，进博会的“新朋友”与“老朋友”们将一起亮相，包括全球十大医疗器械企业和十家世界500强制药企业，进行一批“全球首发”“亚洲首展”“中国首展”。

得益于进博会的独特“溢出”效应。现场，不少外企展商们纷纷表示，通过进博会这一重要平台，见证了医疗赛道多年来开放式创新成果的持续落地，也坚定了医药企业融入中国高质量发展新格局的决心。

作为进博会的“老朋友”，雅培对进博会的溢出效应同样感触颇深。今年已经是其连续四年参展进博会，雅培核心诊断业务全球副总裁陈迎在接受记者采访时表示；“持续参与进博会使雅培创新科技和健康解决方案覆盖更广泛的地区、惠及更多人，让健康更可及。”

陈迎介绍，截至目前，雅培已累计发布了数十款“亚洲首秀”、“中国首秀”的创新产品，加速了公司全球突破性创新成果在中国的落地，为提升中国患者的创新医疗解决方案的可及性按下了加速键。比如，用于二尖瓣反流微创治疗的MitraClip? 经导管二尖瓣夹、新生儿动脉导管未闭封堵器Amplatzer Piccolo?等。

如今，不少创新技术和解决方案已经“开花结果”。记者注意到，今年雅培展区以“科技有心意 健康更可及”为主题，展示了涵盖诊断、医疗器械、营养品和药品等业务领域的多元化创新成果。

例如，AVEIR?DR双腔植入式无导线心脏起搏器*系统，在右心房和右心室分别植入设备的双腔无导线起搏系统，用于治疗心律失常或心动过缓；微创性二尖瓣反流治疗器械升级版*，为满足不同患者独特的二尖瓣解剖结构，提供四种不同型号的二尖瓣夹; HeartMate 3?左心室辅助系统*，专为晚期心力衰竭患者设计等。

“全营养 健康‘马’上行！”互动空间。受访方供图

除了带来改变生命的前沿科技外，雅培还在进博会现场展示了在全球范围内为促进健康开展的创新合作。作为皇家马德里足球俱乐部健康科学与营养合作伙伴，以及皇家马德里基金会全球合作伙伴，双方通过营养教育和营养不良筛查，帮助世界各地成千上万需要营养支持的儿童，同时也推动着以科学为基础的营养创新，帮助皇马球员和广大消费者活得健康、活出精彩。

(责编：罗知之、高雷)

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