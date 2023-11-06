人民网北京11月6日电 （欧阳易佳）11月3日，中国气象局举办11月新闻发布会，国家气候中心副主任贾小龙在会上介绍，预计影响我国的冷空气过程主要有5次，出现的时间和强度分别是：上旬前期为中等、上旬后期为弱、中旬前期为中等、中旬后期为弱、下旬后期为弱。

贾小龙介绍，在降水方面，预计内蒙古东部、东北、江淮、江南及西北地区大部、西南地区东北部、华南等地降水偏多，其中浙江南部、江西、湖南大部、福建、广东北部、广西、贵州东南部等地偏多2～5成；全国其余地区降水接近常年同期到偏少，其中四川西部、云南大部、西藏东部、青海东南部等地偏少2～5成。

“气温方面，预计全国大部地区气温偏高，其中内蒙古西部、华北西南部、黄淮西北部西北地区东部、西南地区大部偏高1～2℃；内蒙古东北部、黑龙江、新疆北部等地气温较常年同期偏低0.5～1℃。”贾小龙说。

对此，贾小龙提醒，首先应防范降水带来的低温雨雪灾害，东北、新疆北部降水较常年同期偏多，发生阶段性低温雨雪灾害风险较高。建议交通、能源和电力部门做好低温雨雪灾害风险预案，相关地区和部门建议加强公路、铁路、机场和城市交通的疏导和应急管理。其次应关注持续阴雨对农业生产的影响，南方重点农业产区建议加强设施农业防寒保暖、田间排水排涝及农产品收获和储存准备等工作，有效应对持续阴雨风险。同时，应防范西南地区的气象干旱风险，西南地区气温较常年同期偏高，降水偏少，建议加强干旱风险应对及林间用火管理，以有效防范干旱—森林火灾灾害链风险。（实习生郭婧对此文亦有贡献）

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