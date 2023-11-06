人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中国气象局：11月或将有5次冷空气过程影响我国

2023年11月06日09:22 | 来源：人民网
小字号

人民网北京11月6日电 （欧阳易佳）11月3日，中国气象局举办11月新闻发布会，国家气候中心副主任贾小龙在会上介绍，预计影响我国的冷空气过程主要有5次，出现的时间和强度分别是：上旬前期为中等、上旬后期为弱、中旬前期为中等、中旬后期为弱、下旬后期为弱。

贾小龙介绍，在降水方面，预计内蒙古东部、东北、江淮、江南及西北地区大部、西南地区东北部、华南等地降水偏多，其中浙江南部、江西、湖南大部、福建、广东北部、广西、贵州东南部等地偏多2～5成；全国其余地区降水接近常年同期到偏少，其中四川西部、云南大部、西藏东部、青海东南部等地偏少2～5成。

“气温方面，预计全国大部地区气温偏高，其中内蒙古西部、华北西南部、黄淮西北部西北地区东部、西南地区大部偏高1～2℃；内蒙古东北部、黑龙江、新疆北部等地气温较常年同期偏低0.5～1℃。”贾小龙说。

对此，贾小龙提醒，首先应防范降水带来的低温雨雪灾害，东北、新疆北部降水较常年同期偏多，发生阶段性低温雨雪灾害风险较高。建议交通、能源和电力部门做好低温雨雪灾害风险预案，相关地区和部门建议加强公路、铁路、机场和城市交通的疏导和应急管理。其次应关注持续阴雨对农业生产的影响，南方重点农业产区建议加强设施农业防寒保暖、田间排水排涝及农产品收获和储存准备等工作，有效应对持续阴雨风险。同时，应防范西南地区的气象干旱风险，西南地区气温较常年同期偏高，降水偏少，建议加强干旱风险应对及林间用火管理，以有效防范干旱—森林火灾灾害链风险。（实习生郭婧对此文亦有贡献）

(责编：罗知之、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
田间好“丰”景 玉米丰收忙
　　人民网北京11月6日电 （记者李栋）农业农村部最新农情调度显示，全国秋粮收获已过九成，冬小麦播种过八成。 秋收时节，陕西省榆林市靖边县张家畔街道的玉米高产示范田里，一派忙碌的丰收景象。…
多地乡村延长产业链条 打造强村兴业“致富链”
　　创客烧烤、认养一只鸡、一米菜园、后备厢咖啡、音乐岛野营、热气球游玩、汉服体验、花海小火车……近日，浙江省平阳县万全镇周垟村，一系列“农旅融合”的产业项目，为当地农民带来了超200个就业岗位，架起了村民家门口的“致富桥”。 “农民增收、企业增效、集体增富，是延伸产业链、打造强村富民场景的目标。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部