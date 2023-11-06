原标题：交通银行行长刘珺：为共建清洁美丽世界作出更大贡献

11月5日，第六届中国国际进口博览会在上海开幕。当天下午，交通银行行长刘珺出席第六届虹桥国际经济论坛“发展绿色投资贸易 共建全球生态文明”分论坛并发表主旨演讲。

刘珺表示，尽管受到不利因素影响，但人类共同应对气候变化、守护地球家园的信念不可动摇，全球推进碳达峰、碳中和的步伐仍将在跌宕起伏中梯次前行。绿色贸易将绿色作为全链条贸易活动的底色，联通国内和国际，贯穿生产和消费、关系产业发展和技术进步，对“双碳”进程具有重要促进作用。

刘珺认为，行动是提升认知最快的方法。加快绿色贸易发展，迫切需要推动标准、市场、政策、技术等要素完善。标准上，应秉承“共同但有区别的责任”原则，加强国际贸易磋商，探索形成多边互认的碳排放MRV与绿色贸易体系；市场上，应稳步推进碳市场的互联互通，探索形成全球统一的碳定价机制；政策上，应秉持ESG理念，加大绿色贸易开放度，消除绿色贸易壁垒，特别是不应为绿色技术设置贸易“藩篱”；技术上，应加强绿色技术创新和应用，加快绿色技术广延与纵深作用的发挥，支持发展中国家运用绿色技术促进绿色低碳转型和绿色贸易发展。

刘珺表示，金融是现代经济的核心，是国民经济的血脉，是促进全球化绿色贸易的重要力量。各国因地制宜发展绿色金融、转型金融、可持续金融，共同推进ESG投融资体系建设，金融机构积极创新绿色跨境金融、绿色供应链金融等新兴业态，有效服务绿色技术创新、绿色产业链建设、高碳行业转型等关键领域发展，都是科学认知下的正确之举。作为唯一总部在沪的国有大行以及全球前十大银行之一，交行将绿色作为经营发展的底色，大力发展绿色金融，充分发挥境内外、离在岸一体化经营优势，创新全口径绿色投融资服务，在实践中创新推出“中欧班列——上海号本外币结算直通车”产品，发行全国首单绿色减排供应链金融产品“绿色交碳保”，参与迪拜光热、光伏一体化电站项目银团贷款，助力当地能源向绿色低碳转型等。未来，交行将积极参与绿色金融、绿色贸易国际交流，与各方携手并进，为共建清洁美丽世界作出更大贡献。

(责编：曹淼、杨迪)

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