原标题：全面领先！伊利六度闪耀进博会，引领中国乳业唱响全球

11月5日，第六届中国国际进口博览会开幕式在上海举行。作为进博会“老朋友”，伊利再度受邀参加开幕式及主题论坛，并携旗下大洋洲乳业在进博会上展出了多款高品质产品，向世界传递中国乳业开放发展之声。

携手进博会六年来，伊利积极融入国家经济发展大局，率先高水平“走出去”，拓展开放包容、互联互通的“全球健康生态圈”；同时坚持高质量“引进来”，和全球合作伙伴一道，深化科技创新、加快数智化升级、践行绿色发展，构建富有韧性的全球产业链，共同迈向更加美好的未来。

战略领先：拓圈强链打造乳业国际化样本

进博会是中国高水平对外开放的平台，是畅通国内大循环、链接国内国际双循环的重要枢纽。同行六载，伊利一方面发挥龙头引领作用，不断为进博会注入乳业发展新动能；另一方面，借助进博会平台，深化国际布局，拓展朋友圈、强化产业链，携手全球合作伙伴推动奶业高质量发展。

与往届相比，本届进博会伊利参展品类更全、产品品质更高、更加注重绿色环保与消费体验，展厅既有甄选新西兰南纬45°优质奶源的金典纯牛奶，又有融入伊利21年母乳研究成果的金领冠睿护奶粉，还有荣获新西兰冠军奶酪大赛的牧恩黄油。开展第一天，伊利展厅人潮涌动，吸引了众多嘉宾及观众品尝健康营养的乳制品。

伊利此次展出的产品均是汇聚全球优质资源而打造，这离不开伊利超前的国际化布局。作为行业龙头，伊利率先开启国际化战略，此次参展的大洋洲乳业便是伊利在新西兰打造全球最大一体化乳业基地，该基地覆盖科研、生产、深加工、包装等多个领域，成为中国乳业国际化的领先“样本”。多年来，伊利在新西兰、泰国、印尼等国家广泛布局，同时与荷兰、丹麦等国家开展奶源合作，与利乐、嘉吉、罗盖特等全球顶级供应商开展技术合作，与瓦赫宁根大学、剑桥大学、国家乳业技术创新中心等国内外顶尖高校、科研机构开展创新合作，国际化不断走深走实。目前，伊利拥有全球研发创新中心15个，全球合作伙伴总计2000多家，成为中国乳业让世界共享健康的重要力量。

实践领先：汇聚全球力量共建“乳业丝路”

乳业是一、二、三产业协调发展的战略性产业，上游连接着广大农牧民，下游连接着十几亿消费者，提升产业链韧性和现代化水平是大势所趋。伊利借助进博会开放合作平台，不断深化创新、数字化、绿色发展领域的探索与全球合作，不断构建富有韧性的产业链，开拓了一条让世界共享健康的“乳业丝路”，引领乳业发展繁荣。

科技创新方面，伊利依托全球领先的创新体系，开展“从一棵草到一杯奶”的全产业链创新合作，比如率先启动“良种牛品质升级工程”，自主培育出了国内第一名的优秀种公牛；率先打破行业技术壁垒，将常温奶中的乳铁蛋白保留率由10%提高到90%以上等，不断破解乳业“卡脖子”问题，提升产业链抵御风险的能力。

数字化方面，伊利在行业内率先全方位推进数字化转型，将数字化升级融入全产业链“毛细血管”，通过打造智慧牧场、智能工厂、推动“全域、全场景、全生命周期”的消费者数智化运营等，持续提升产业链发展质量与效率。

绿色发展方面，伊利已连续13年开展企业内的全面碳盘查，建成了行业数据最全的碳盘查数据库；2012年实现了碳达峰，并计划于2050年前实现全产业链碳中和，不断绘就乳业产业链可持续发展的底色。此次进博会上，伊利搭建的展厅全部采用绿色减碳材料，并独具匠心的在展厅设置了“奶盒回收机”，观众喝完牛奶后将空盒投入“回收口“，即可在下方出奶口得到一包伊利金典新西兰纯牛奶，将绿色低碳行动进行到底。

发展领先：“一超”优势引领奶业高质量发展

超前的国际化布局成为伊利高速增长的加速器。2021年，伊利实现总营收1105.95亿元，率先开启中国乳业的后千亿时代。2022年，伊利业绩再次跃升，总营收实现1231.71亿元，至此伊利总营收已经实现了连续30年增长。日前，伊利发布2023年三季报，营收、净利再创历史新高，前三季度营业总收入达974.04亿元，直奔“千亿”大关，“一超”领先优势继续扩大，核心经营能力持续提升。

在高速增长的同时，伊利不断发挥龙头企业聚势赋能的优势，扩大“龙头溢出效应”，带动全链共享发展机遇。一方面，伊利汇聚全球力量在内蒙古、宁夏、甘肃、黑龙江等地打造现代化奶产业集群，赋能当地产业发展，创造了全球奶业多项之最的伊利现代智慧健康谷便是全球合作的典型代表。另一方面，伊利在海外开展广泛布局，并深化与当地互惠合作。比如伊利印尼乳业生产基地，97%以上员工来自本地，同时还与印尼100余家优质供应商建立了合作关系，持续加大本地化采购。如今伊利在全球拥有81个生产基地，产品销往60多个国家和地区，助推企业经营业绩持续增长，为行业高质量发展注入强劲动能。

开放促发展，携手赢未来！伊利深化国际布局，加速全球乳业在科技创新、数字变革、绿色低碳等重点领域的探索与合作，成为了引领中国乳业高质量“走出去”的典范。未来，站在国际合作的新起点上，伊利将继续发挥龙头引领作用，携手全球合作伙伴共乘进博开放东风，共享进博会“溢出效应”，引领中国乳业走向世界、唱响全球。

(责编：董童、杨迪)

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