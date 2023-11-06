人民网上海11月6日电 11月5日，在2023中国国际进口博览会期间，第六届虹桥国际经济论坛——“智能科技与未来产业发展”分论坛在上海国家会展中心举行。高通公司中国区董事长孟樸出席论坛，并发表题为《在边缘侧赋能下一轮数字化转型浪潮》的主题演讲。

高通公司中国区董事长孟樸发表主题演讲（受访者供图）

在演讲中，孟樸强调，以5G和终端侧AI等关键边缘技术，正在为智能手机、个人电脑（PC）、智能网联汽车等智能终端赋能，进而在提升用户体验，推动千行百业的数字化转型，促进新一轮经济增长中发挥重要价值。孟樸还分享了高通与中国行业生态系统合作的实践，双方共同推动技术的落地与商用，并合作开拓全球市场。

当前，通用大模型备受瞩目，具有庞大参数规模，需要强大的算力支持。孟樸指出，生成式AI的发展进一步完善了人机交互的方式，变革了智能终端的使用体验。云端AI和边缘AI的发展各有不同，终端侧AI带来即时性、可靠性、个性化、成本效益等诸多显著优势，为在本地终端上实现交互式人工智能提供可能。而终端侧AI带来的体验变革将体现在智能手机、PC、智能网联汽车等各类终端。

随后，孟樸以个人电脑（PC）的发展趋势为例指出，智能和连接正在变革PC，下一代PC将会进入一个新的AI PC时代。这一时代的AI PC以智能、联网、高性能、高效、多媒体和安全为特点，对于办公效率、个人隐私等方面都具有重要意义。高通致力于为支持生成式AI的手机和个人电脑提供智能处理能力。

如今，5G商用已逾四年。孟樸指出，5G演进已行至中场，我们正在迈入5G演进的全新阶段。在5G+AI赋能千行百业的大背景下，随着生成式AI进入终端侧并和云端的通用大模型中的生成式AI相结合，将会促进包括零售、安全、能源和公用事业、供应链、资产管理等千行百业的数字化转型。

“高通公司正处于推动数字化转型的多项关键技术的交汇点。”孟樸表示，希望通过与中国产业链的合作，一起推动5G、终端侧AI等技术能力惠及越来越多的大众用户，惠及社会发展，助力中国数字化转型。

(责编：曹淼、高雷)

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