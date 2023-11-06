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国家能源集团第六届进博会采购签约仪式举行

2023年11月06日14:08 | 来源：新华网
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原标题：国家能源集团第六届进博会采购签约仪式举行

11月5日，在第六届中国国际进口博览会上，国家能源集团与来自蒙古、瑞士、印尼、美国、德国等20个国家和地区的44家企业现场签约，进口优质煤炭、高端装备及备件、先进技术服务。

国家能源集团副总经理徐新福在签约仪式致辞中表示，“回望六年，进博同行，国家能源集团连续6年组建交易分团并组织集中签约，合作伙伴越来越多，营商环境持续优化，共建成果日益丰富。”

作为中国最大的能源供应商之一，国家能源集团具有“煤电路港航化”全产业链一体化运营的特点，致力于在煤炭安全绿色智能、煤电清洁高效稳定、新能源创新规模化、运输物流协同一体、现代煤化工高端多元低碳等方面培育全球领先核心竞争力，是全球规模最大的煤炭供应、火力发电、风力发电和煤制油煤化工企业，世界500强排名第76位。

近年来，国家能源集团坚持推动产业链供应链绿色发展、安全可靠，以煤炭保能源安全，以煤电保电力稳定，持续巩固提升“一体化”优势，持续加强关键核心技术研发，着力打造原创技术策源地和现代产业链链长，不断推动供应链数字化赋能，搭建了国能e购、国能e商、国能e电、国能e链生态化平台，持续增强产业链供应链韧性和现代化水平。

(责编：董童、杨迪)
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