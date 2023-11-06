原标题：景德镇参战天猫双11，五千“洋景漂”打头阵

近日，在景德镇市珠山区政府的指导下，景德镇市新青年湖田瓷社联合淘宝和淘宝直播，依托景德镇市“景漂”流动党员党委，启动了“洋景漂入淘”项目，组织当地年轻景漂和洋景漂入淘开店和开直播间。

景德镇市“景漂”流动党员党委书记、湖田瓷社创办人章晨透露，湖田瓷社将在今年天猫双11期间，陆续策划组织洋景漂陶艺家们在淘宝直播展示艺术作品，分享在景德镇的艺术从业经历和有趣的创作历程，并尝试在淘宝开辟一条能够有效为洋景漂陶艺家分享推介和线上销售的新道路。

记者了解到，淘宝正在将景德镇陶瓷产业带打造成百亿元级别的新赛道。据悉，11月15日，淘宝家居行业还将与珠山区相关部门在三宝蓬美术馆共同举办景德镇x淘宝“陶瓷美学传承计划”大会。

届时，淘宝计划和当地政府及服务商合作，共同启动淘宝瓷器美学项目。淘宝会通过行业运营、淘宝教育定制化培训、生态服务商引入、新商扶持、景德镇专项营销活动和淘宝手艺人项目等各类资源，帮助景德镇数万企业、手艺人、景漂和洋景漂创业者，以及知名历史窑口全面打开淘宝渠道，在弘扬陶瓷美学的同时，一起做大陶瓷线上成交规模。

五千洋景漂入淘

景德镇不仅是千年瓷都，还是与世界对话的国际瓷都。在这里，据说连一些狗狗都能听懂英文，因为它们的主人是“洋景漂”。

官方媒体的数据显示，景德镇的外籍洋景漂有5000多人。这些国外的陶瓷艺术家和陶瓷爱好者来到景德镇创作、办展、学习和生活。有的成了瓷都媳妇，有的成了瓷都女婿，还有的夫妻拿了中国绿卡，落户瓷都。这些洋景漂集中在景德镇市珠山区，湖田瓷社是他们经常交流的地方。

章晨介绍说，洋景漂入淘将分批分层运营。有带货经验和需求的，帮他们运营淘宝店铺；暂不考虑商业化，想对外展示自己创意和作品的，帮他们上淘宝直播；会讲中文且善于表达的，帮他们成为淘宝上的达人。

很多洋景漂的作品都是手工打造的单件“孤品”，客单价比较高，收藏属性较强。除了帮洋景漂入淘，章晨还希望借助淘天集团的“AI”人工智能和区块链等数字技术，以及阿里拍卖等渠道，让外籍陶瓷艺术家们的产品尝试商业化，尤其是触达更年轻的用户群。

“我们的初衷是让国外陶瓷艺术创业者感受到在景德镇的归属感和共同参与感，为他们提供更多元的传播途径和成长方式，并搭建便捷有效的文化传播和艺术分享推介平台，在分享洋景漂艺术故事的同时，也能为他们带来商业收益，从而更好地融入到瓷都景德镇的陶瓷发展土壤中”章晨说。

首秀天猫双11

不少已经入淘的洋景漂今年也是首次参与天猫双11。

美国人“第五米”（Jeremy）来中国快20年，养了两条狗，狗狗能听懂他用英文发出的简单指令。他和中国妻子舒悦的淘宝店铺叫“5Th Rice第五米”。第五米是英文Jeremy的中文谐音。第五在中国是一个复姓。“米”是Jeremy妈妈姓氏的中文谐音。他的妈妈在家族里是第四代，他想传承妈妈的姓氏，所以取名“第五米”。他们的淘宝店主要销售形态迥异，各式各样的陶瓷勺子，全部是手工制作。

在淘宝，已经活跃着不少洋景漂。

淘宝店铺“coolbanana”的店主是来自韩国的金秀泫。在韩国首尔念完大学后，金秀泫来到景德镇陶瓷大学读研，并嫁给了来自东北吉林的研究生同学仲恒。

最初他们专注在线下销售，到处参加展会和市集。后来在淘宝行业小二的帮助下，开了个淘宝店。因为不懂运营，他们参加了淘宝手艺人星火扶持计划，接受免费的运营培训，目前淘宝店每个月的营业额超过三万元。

今年天猫双11，金秀泫的店铺带来了一些“美拉德”风格的新品，希望获得更多年轻用户。同时，他们还在景德镇雕塑瓷厂里的展厅，报名参加了淘宝神店榜的景德镇淘宝手艺人神店打卡活动，让更多消费者在线下近距离感受手工产品。

(责编：曹淼、杨迪)

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