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我国拟选择100个城市和园区开展碳达峰试点

2023年11月06日19:20 | 来源：新华网
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　　新华社北京11月6日电（记者陈炜伟、严赋憬）国家发展改革委6日对外发布《国家碳达峰试点建设方案》。方案明确，在全国范围内选择100个具有典型代表性的城市和园区开展碳达峰试点建设，聚焦破解绿色低碳发展面临的瓶颈制约，探索不同资源禀赋和发展基础的城市和园区碳达峰路径，为全国提供可操作、可复制、可推广的经验做法。

　　方案提出了坚持积极稳妥、坚持因地制宜、坚持改革创新、坚持安全降碳4条工作原则，以及2025年、2030年的主要目标。到2025年，试点范围内有利于绿色低碳发展的政策机制基本构建，一批可操作、可复制、可推广的创新举措和改革经验初步形成，不同资源禀赋、不同发展基础、不同产业结构的城市和园区碳达峰路径基本清晰。到2030年，试点城市和园区重点任务、重大工程、重要改革如期完成，有利于绿色低碳发展的政策机制全面建立，有关创新举措和改革经验带动作用明显，对全国实现碳达峰目标发挥重要支撑作用。

　　方案在确定试点任务、实施重点工程、强化科技创新、完善政策机制、开展全民行动等5方面部署了试点建设内容。

　　国家发展改革委有关负责人介绍，国家发展改革委将统筹考虑各地区碳排放总量及增长趋势、经济社会发展情况等因素，首批在15个省区开展碳达峰试点建设，由有关省区发展改革委提出建议名单，经本地区人民政府同意后报国家发展改革委确认。

(责编：胡永秋、杨光宇)
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