人民网北京11月6日电 （记者栗翘楚）近日，上海某供应链公司在国际贸易“单一窗口”申报端维护企业基本信息后，直接提交出口原产地证书签证申请。经海关审核通过后，该公司当日就在海关签证窗口顺利拿到中国-秘鲁自贸协定项下出口原产地证书。这批价值近40万元的出口货物，凭借该份原产地证书，预计可在对方国家税款上减让3万余元。

“取消出口货物原产地企业备案是海关继原产地证书自助打印、智能审核后，原产地签证管理模式的又一重要改革。相对以往而言，取消出口货物原产地企业备案后，企业无需备案就可以直接办理业务，出口签证更加便利。”上海海关关税处原产地管理科科长张正说。

为进一步优化跨境贸易营商环境，提升贸易便利，海关总署决定自2023年11月1日起取消出口货物原产地企业备案事项，原产地证书申请人可直接通过国际贸易“单一窗口”、“互联网+海关”、中国贸促会申报系统等申领原产地证书。

上海某科技公司之前没有出口业务，今年计划拓展海外市场。“刚开始接触出口原产地业务，有些手忙脚乱。海关给我们讲清海关取消出口货物原产地企业备案政策后，我们松了口气。这对我们小微企业来说是利好消息。”该公司业务经理说。

海关总署相关公告发布以来，为及时让新政惠及企业，上海海关对内组织关区业务培训，覆盖所有签证业务现场，明确工作要求；对外因地制宜做好宣传，发挥属地海关贴近、直面企业优势，利用海关调研执法、企业办理业务等途径，拓展新政知晓面，并同步强化与商委、进出口商会、报关协会的联系配合，形成政策宣贯合力，加速惠企政策落地。

(责编：王连香、高雷)

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