据中国人寿集团最新消息：近日，该公司党委在系统内大力弘扬、推广“四下基层”优良传统，把宣传党的理论和路线方针政策作为重大任务，把调查研究作为重要路径，把解决问题作为关键导向，把推动发展作为落脚点，走好新时代党的群众路线。

把“四下基层”贯穿始终。中国人寿各级党组织深入学习领会“四下基层”精髓要义，通过党委理论学习中心组学习、读书班等形式开展学习研讨，制定“四下基层”工作方案，聚焦推动高质量发展和服务人民生活品质提升，聚焦牢固树立和践行正确政绩观，聚焦切实解决人民群众急难愁盼问题，做细做实做好“四下基层”文章。

集团党委书记白涛，党委副书记蔡希良、郭新双，分别带队赴新疆、深圳、湖北、江苏、湖南等地分支机构到一线、下现场、访员工、察实情、听真言，率先垂范狠抓落实。寿险公司党委书记利明光、党委副书记曹伟清深入新疆、内蒙古、江苏、四川等地分支机构，现场研究、现场指导、现场协调，其他班子成员结合挂点包片和党建联系点制度安排，分赴各地调研指导第二批主题教育工作。广发银行党委书记王凯带队赴香港、澳门分行调研，围绕境外业务发展、抓好境外党建工作研究对策，其他班子成员运用“四下基层”工作方法，主动到困难多、群众意见集中、工作打不开局面的挂钩联系分行调研，走访基层网点，与分支机构干部员工座谈交流，研究促发展、解民忧工作举措。财险公司党委书记黄秀美带队赴新疆分支机构摸实情、集民意，班子成员赴14家省级分公司及所辖分支机构开展调研15次，通过召开调研座谈会、深入实地走访等多种形式，广泛听取基层员工、合作伙伴以及重点客户意见，带头做到问题在一线发现、难题在一线解决、成效在一线体现。

深入一线宣传党的方针政策。中国人寿各级党组织组建宣讲队伍，创新宣讲形式，丰富宣讲体系，打通基层理论宣讲“最后一公里”。财险广东湛江中心支公司组建一支由领导班子和普通党员共同组成的特色宣讲队伍，综合运用党课、故事会等形式下基层宣讲，并转化为落实工作、为民办实事的有力抓手。机关党支部联合物业公司、社区开展“传承雷锋精神，弘扬榜样力量”活动，深入到居民家中，倾听群众心声，讲解国家政策，让群众感受到党的关怀。广发银行信用卡中心做好营销员党员和流动党员理论学习规划和跟踪，组织各分中心开展线上“联学”，把党的路线、方针、政策及时传达到基层一线。

开展调查研究解决实际困难。中国人寿各级党组织把“四下基层”作为重要载体，坚持力量下沉、靶向发力、实打实解决问题。寿险山东分公司开展“问答式”调研，直插基层一线、直奔调研主题、强化调研互动、提高调研效率、防止形式主义，把情况摸清、把问题找准、把措施做实，现场解答基层难题100余个。广发银行惠州分行把督导式调研作为解决群众急难愁盼问题的重要方法，分行班子和部门直接面向基础薄弱的支行，为发展“把脉问诊”，为走出困境“开出良方”。财险河北保定中心支公司班子成员分组奔赴海河“23.7”流域特大洪水各受灾县支，深入到农户家中实地查看农民受灾情况、了解农户需求，真下真访体察民情，截至10月20日，农险总体受灾农户约2.5万户次，已经赔付近5000万，蓄滞洪区县支已经全部赔付完毕。财险甘肃张掖中心支公司班子成员深入基层，带领党员深入农村网点，和农户家中沟通对接，做好承保理赔工作，同时根据农险业务季节性强的特点，放弃节假日休息时间开展建档立卡贫困户农业保险承保验标工作，实心实意为民办事。

将群众呼声转化为群众掌声。中国人寿各级党组织畅通常态化沟通服务渠道，把“四下基层”体现在破难题、促发展、办实事、解民忧上。寿险河南分公司开通主题教育服务基层直通车和24小时“服务基层110”电话，设立意见箱，开展领导班子接访活动，多渠道了解基层员工所思所想所愿所盼，及时回复基层员工关切。广发银行南宁分行开展“一把手驻一线”工作，分支行行长在网点大堂为客户服务，面对面了解客户需求、倾听客户投诉，现场解决客户问题。广发银行长沙分行组织全辖营业网点负责人现场向人民群众宣传金融常识和政策法规，答疑释惑。广发银行武汉分行组织党员走进社区，开展兑换“小硬币”等系列活动，将便民服务送上门。财险湖南分公司各级分支机构联合当地交通安全劝导站执勤交警开展金融教育宣传活动，把金融消保知识和服务送到广大农村群众身边。

(责编：曹淼、高雷)

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