图①：11月6日，在乐高展台，观众观看首次展出的枫泾古镇乐高模型。

人民网记者 王 初摄

图②：11月5日，在食品及农产品展区，光明集团旗下品牌的鲜花展台。

本报记者 张武军摄

图③：11月5日，在食品及农产品展区的金龙鱼展台，工作人员正在为观众烹饪并分发试吃菜肴。

本报记者 张武军摄

图④：11月6日，在中国馆，观众在观看中国商飞的C919大飞机模型。

本报记者 张武军摄

习近平主席向第六届中国国际进口博览会致信指出：希望进博会加快提升构建新发展格局的窗口功能，以中国新发展为世界提供新机遇；充分发挥推动高水平开放的平台作用，让中国大市场成为世界共享的大市场；更好提供全球共享的国际公共产品服务，助力推动构建开放型世界经济，让合作共赢惠及世界。

本届进博会上，参展商的新产品、新技术、新服务集中展示，采购商深入交流洽谈、开展务实合作，进博会依托中国大市场优势，发挥国际采购、投资促进、人文交流、开放合作平台功能，对加快构建新发展格局和推动世界经济发展作出了积极贡献。

扩大优质供给 推动消费升级

本报记者 杨 阳 范佳元 齐志明

巴西、南非的优质玉米，哈萨克斯坦的优质小麦，柬埔寨、泰国的大米，法国、意大利等传统优势产区的知名品牌葡萄酒……本届进博会上，中粮集团的采购清单格外丰富。

参展的国内商贸流通企业不断扩容“购物车”，把更多“舌尖美味”送到百姓身边。

“近年来，中国消费者食品消费需求不断向营养型、健康型、休闲型方向转变，营养健康、高附加值、物美价廉的产品更受青睐，顺应消费趋势，我们积极扩大优质食品进口。”中粮集团党组成员、副总经理由伟介绍，中粮集团连续6年参加进博会，向全球供应商采购谷物、肉类、美酒、坚果等世界各地主要农产品和美食，不断丰富中国消费者的餐桌。

这几天，盒马采购团队的工作人员忙个不停，精心挑选各类商品，覆盖母婴、康养、饮料等不同品种，使消费者不出国门就能买到丰富优质的进口商品。

盒马（中国）有限公司首席执行官侯毅介绍，前5届进博会，盒马实现了“全球买”的目标。今年公司将通过盒马的全球供应链体系，推动优质商品的原产地采购、海外加工等模式迅速落地，在确保商品质优价廉的同时，更好满足中国消费者的需求。

本届进博会上，除了搭建300平方米的“线上奥莱”沉浸式体验馆，唯品会还派出了超百人的商务采购团队参会，服饰鞋包、运动休闲、美妆护肤、家居家电、营养保健等消费品类是其重点关注方向。大会期间，唯品会APP同步推出“云上进博会”专场，携手众多国际知名品牌带来近10万款商品，以更优的价格提供给消费者。

“我们希望通过进博会发现更多与优秀品牌合作的机会，为消费者带来更优质的商品和服务，助力消费升级。”唯品会相关负责人表示。

加强创新合作 增强发展动能

本报记者 钱一彬 张武军

本届进博会上，中国海洋石油集团有限公司与22家全球供应商签订进口合同和协议，“购物车”里科技含量十足。

“进博会为我们同全球伙伴开展技术合作和创新协作提供了良好平台。今年我们与巴斯夫签署协议，将启动国内首个万方级别二氧化碳转化制合成气技术，进一步促进低碳技术开发和海上天然气资源利用。”中国海油总经理李勇说。

本届进博会期间，中央企业交易团向国际领先企业采购新设备、引入新技术、打造新平台，助力企业创新发展。

融通医药有限公司积极拓宽市场渠道，向奥林巴斯等药械企业开展医疗设备采购。“与国际知名药械企业开展合作，不仅能为我们成员医院配备先进医疗设备，还有助于公司培育创新能力，推进精准医疗产业链供应链融合发展，拓展数字化技术应用场景。”中国融通医疗健康集团副总经理、融通医药有限公司董事长李小龙说。

上海电气与江森自控共建联合实验室，整合双方在智慧建筑、智能制造等领域的优势和资源，推动重点领域协同创新；中核集团旗下多个公司同法国法马通、西屋电气等签署合作协议，探索推动在全球范围内核科技工业创新发展……从签约合作到模式创新，从技术共享到资源整合，用好进博会平台，企业创新动能十足。

国家电力投资集团法商部主任卢岸健介绍，公司已连续6年参会采购，在清洁绿色发展、供应链安全等领域开展国际合作。今年，国家电投所属单位与15家国际知名企业签署17项合作协议，合作领域涵盖核燃料组件、煤炭、技术装备以及工程机械等。

卢岸健表示，以参加进博会为契机，公司将加速围绕产业链部署创新链、围绕创新链布局产业链，加力推进先进技术落地和创新成果推广，更好迈向高质量发展。

引进先进技术 促进转型升级

本报记者 张子晗 田 泓

进博会开幕当天，震坤行工业超市上海有限公司与参展商美国陶氏集团签署了采购订单，成为上海交易团“首单”。

“我们将借助进博会，携手全球供应商，精选海内外优质品牌，持续优化上游供应体系，带动更多全球贸易合作伙伴来到中国，同时展现中国工业品供应链的数字化服务能力，促进工业品出海。”震坤行董事长兼首席执行官陈龙说。

在进博会技术装备展区的卡特彼勒公司展台，前来参观的采购商聚集在燃气发电机组前热烈讨论。江苏中交新能源电力设备有限公司总经理冯涛谈起这些设备时滔滔不绝：“在2019年进博会上，我们与卡特彼勒旗下的德国曼海姆公司签约采购燃气发电设备，助力公司生产提档升级。今年，我们也期待达成新的合作成果。”

冯涛介绍，公司采购的先进燃气发电设备在生产效率、稳定性方面表现突出，既用于公司海外项目，也投入到国内沼气发电项目。“我们积极向行业伙伴学习生产制造经验，了解行业动向。”

借助进博会，国内采购商积极引进高品质产品、先进的技术和服务，推动企业转型升级。

巴西禽肉、乌拉圭草饲牛肉……在展台前，一些国内食品企业采购商驻足交流。有友食品股份有限公司常务副总经理鹿游说，每年进博会，他都会和巴西、俄罗斯等地的肉制品原材料参展商沟通洽谈，从前端选育、养殖，到后期加工制作，展商对食品质量的把控水平给他留下了深刻印象。“除了采购原材料，我们还积极与国际先进企业深入合作研发。”鹿游说。

11月6日，广州恩迈生物科技有限公司与勃林格殷格翰（中国）生物药业签约合作。对新药研发企业来说，进博会是一个结识更多合作伙伴、将研究成果转化升级的重要平台。“勃林格殷格翰是德国知名药企，可以为我们提供个性化、一站式服务，确保生物药品从研发到商业化全生命周期的开发和供应。”恩迈生物创始人刘迎芳说。

加大合作力度 增强供应链韧性

本报记者 李维俊 齐志明

本届进博会，位于食品及农产品展区的零食进口品牌亚米展台热闹非凡，4面高约5.6米的零食墙吸引了不少国内经销商。泰国的洋葱圈、印尼的威化卷、土耳其的无核杏干等产品备受瞩目。

今年，来伊份旗下的亚米进口品牌带来近50个展品，其中来自共建“一带一路”国家的产品占比达90%以上。作为上海交易团采购联盟的一员，连续6年参展的上海来伊份股份有限公司将继续与海外参展商、供应商接洽，加强国际采购力度。

“进博会已成为企业全球化战略布局的重要舞台。我们将继续开拓国际市场，寻找更多全球优质供应链合作伙伴，并将加强产品创新、品牌传播，更好满足全球消费者的需求。”来伊份创始人、董事长施永雷说。

“上一届我们的年度意向采购额是6000万美元，最终我们完成了全年超1亿美元的成交额。我们与泰国诗董集团橡胶业务合作的空间非常大。”浙江省国际贸易集团供应链有限公司董事长周隽表示，作为浙江省国贸集团旗下进口主平台，他们正全力构筑专业化程度高、资源整合能力强、具有全国影响力的进口供应链集成服务平台。

厚植绿色理念 助力低碳发展

本报记者 刘书文 罗珊珊

可持续材料比例高达63%的新型轮胎、新款节能水泵电机、新能源汽车……在本届进博会展馆，绿色低碳元素随处可见，来自全球各地的参展商带来众多绿色环保产品、节能解决方案。通过进博会这一开放合作的平台，国内外企业供采对接、交流互鉴，不断增强绿色发展动能。

本届进博会，中国华电集团有限公司交易分团签约仪式现场格外热闹。中国华电所属公司与西门子能源有限公司、通用电气、三菱重工等合作伙伴签署8项采购协议。

中国华电相关负责人表示，公司主动扩大新技术、新产品、高端装备的进口，积极构建以新能源为主体的新型电力系统，加强与全球燃机产业链上下游相关企业合作，在绿色低碳发展领域寻求新突破，为绿色发展注入新动能。

厚植绿色发展理念，国内企业积极发展“绿色制造”。引进德国布鲁克纳薄膜拉伸生产线，与罗尔斯罗伊斯公司连续第五年签订发动机及发电机组采购框架协议，进口精确曝气系统等节能环保装备……本届进博会上，苏美达股份有限公司扩大绿色技术和产品引进。苏美达党委书记、董事长杨永清表示，近年来，苏美达大力发展清洁能源及生态环保等绿色产业。2022年，苏美达无水印染技术产品持续受到海外市场关注，得到海外客户广泛认可，全年出口约3500万美元。

进博会上，中国石化与全球38家合作伙伴签署了采购协议。“进博会是构建新发展格局的窗口、推动高水平开放的平台、全球共享的国际公共产品。中国石化借助进博会平台，顺应绿色发展潮流，大力推进传统业务转型升级、提升绿色能源供给能力、推进节能减污降碳，努力走出一条绿色低碳高质量发展之路。”中国石化董事长马永生表示。

拓展合作空间 共享市场机遇

本报记者 林丽鹂 黄晓慧

走进进博会食品及农产品展区，一头“奶酪牛”引人注目。“这头‘奶酪牛’由20名工匠花费72小时雕刻，再冷却48小时塑形完成。”奶酪品牌宝酪斯展台负责人张丽红介绍。

去年，蒙牛集团旗下奶酪公司妙可蓝多将澳大利亚宝酪斯品牌带到进博会。蒙牛集团总裁卢敏放说：“进博会已经成为蒙牛与全球乳业同行交流互鉴的广阔舞台。蒙牛将携手合作伙伴，把更好的产品带给全球消费者。”

进博会是开放合作的平台。开幕第一天，中国中化控股有限责任公司举行专场签约活动。“通过进博会这一平台，中国中化与全球各国合作伙伴不断深化合作关系，与国内产业上下游建立了全方位协同合作。借助进博会带来的新机遇，中国中化努力开拓中外市场，以实际行动与全球企业共建、共创、共赢、共享。”中国中化副总经理阳世昊说。

南侨食品集团（上海）股份有限公司公共服务及人文发展部总经理苏嘉莉说：“借助进博会这个平台，生产厂家可以在现场和我们洽谈合作。”

苏嘉莉介绍：“近年来，国内市场对烘焙原料品质的要求越来越高，生产企业迫切需要寻找更优质的奶源。通过进博会，我们结识了很多优质奶源生产企业，合作的‘半径’越来越大。同时，和国际乳制品大厂同台竞争，也能促进我们不断提升产品品质。”

在本届进博会上，天猫国际与一批海外品牌签约。“我们带来的新品覆盖美妆、食品等热门品类，通过进博效应，提升了品牌知名度，也丰富了我们的商品供给。”淘天集团进口事业部总经理董臻贞说。

在上海东浩兰生国际贸易（集团）有限公司的展台，新西兰和牛、澳洲牛奶、咖啡生豆等展品琳琅满目。“本届进博会，我们与澳大利亚北方联营肉类有限公司合作，为其提供贸易、物流、渠道等一站式供应链服务。”公司董事长张中说，“我们还经营‘哆鲤购’和进口商品展销中心两大平台，帮助众多国外中小企业的产品快速进入中国市场。”

《 人民日报 》（ 2023年11月07日 09 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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