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进博会中国馆抢先看！十年间这片“大试验田”硕果累累

2023年11月07日08:41 | 来源：央视新闻客户端
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在本届进博会的国家综合展里

要说最吸睛的展位

毫无疑问就是中国馆

今年中国馆总展览面积增至2500平方米

规模创历届之最

今年中国馆以

“中国式现代化新成就为世界提供新机遇”为主题

重点展示我国推进

高水平开放和高质量发展的最新成果

在今年进博会上

中国馆专门设立了

“自贸试验区建设十周年成就展”

一条采用了传统水墨画风格的时光隧道

全景呈现自贸区十年的建设历程

截至2022年

自贸试验区以不到千分之四的国土面积

贡献了占全国18.1%的外商投资

和17.9%的进出口贸易

并向全国复制推广302项制度创新成果

形成了改革红利共享

开放成果普惠的良好局面

监制｜刘鑫 席罗曦

制片人｜温露 顾小慈

记者｜王源晨

摄像｜谢琳

剪辑｜张莹

(责编：赵光霞、白宇)
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