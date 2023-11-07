进博会中国馆抢先看！十年间这片“大试验田”硕果累累
2023年11月07日08:41 | 来源：央视新闻客户端
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在本届进博会的国家综合展里
要说最吸睛的展位
毫无疑问就是中国馆
今年中国馆总展览面积增至2500平方米
规模创历届之最
今年中国馆以
“中国式现代化新成就为世界提供新机遇”为主题
重点展示我国推进
高水平开放和高质量发展的最新成果
在今年进博会上
中国馆专门设立了
“自贸试验区建设十周年成就展”
一条采用了传统水墨画风格的时光隧道
全景呈现自贸区十年的建设历程
截至2022年
自贸试验区以不到千分之四的国土面积
贡献了占全国18.1%的外商投资
和17.9%的进出口贸易
并向全国复制推广302项制度创新成果
形成了改革红利共享
开放成果普惠的良好局面
监制｜刘鑫 席罗曦
制片人｜温露 顾小慈
记者｜王源晨
摄像｜谢琳
剪辑｜张莹
(责编：赵光霞、白宇)
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