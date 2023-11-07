孟 珂

原标题：围绕经济社会发展战略目标和重点领域加大投资力度

11月6日，全国社保基金理事会（简称“社保基金会”）消息显示，社保基金会党组书记丁学东近日主持召开党组会议，传达学习中央金融工作会议相关内容，研究部署贯彻落实工作。

会议指出，要不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，切实把坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”落实到做好基金投资运营工作的实际行动上。

会议认为，要深刻领会和牢牢把握加强党对金融工作集中统一领导的重要要求，充分发挥党组把方向、管大局、保落实作用，把党的领导贯穿于基金投资运营的全过程、各方面，着力打造忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，扎实履行确保基金安全和保值增值的主体责任，夯实应对人口老龄化的财富储备。

会议强调，要胸怀“国之大者”，始终坚持金融服务实体经济的根本宗旨，深刻认识社保基金鲜明的政治性、人民性，积极发挥社保基金作为长期资金、耐心资本的优势和作用，围绕经济社会发展战略目标和重点领域加大投资力度，为加快构建新发展格局、推动高质量发展贡献力量。

会议明确，要树牢底线思维、极限思维，有效防范化解风险，不断健全完善全生命周期的风险管控体系，以数字化转型和科技赋能提升风险识别监测和应对处置水平，牢牢守住基金安全底线。要准确把握推进金融高水平开放的重要要求，树立全球视野，朝着专业化、市场化、法治化、国际化方向，加强对基金定位、机构发展的研究和谋划，深化基金投资运营管理体制机制改革，为更好履行党中央赋予的主体责任打牢基础。

(责编：罗知之、李楠桦)

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