央行：继续有序拓宽 房贷利率自主定价空间
11月6日，中国人民银行网站发布专栏文章《持续深化利率市场化改革》表示，继续有序拓宽房贷利率自主定价空间。
文章提到，利率市场化改革取得新成效。其中提到三个方面，包括着力推动存贷款利率市场化，适时调整优化房贷利率政策，有效维护利率市场竞争秩序。
着力推动存贷款利率市场化方面，一是推进贷款市场报价利率（LPR）改革，二是建立存款利率市场化调整机制。适时调整优化房贷利率政策方面，一是建立新发放首套房贷利率政策动态调整机制，二是调降房贷利率政策下限，三是推动降低存量首套房贷利率。
数据显示，2023年9月份，新发放房贷加权平均利率4.02%，同比下降0.32个百分点。降低存量房贷利率工作已基本完成，超过22万亿元存量房贷利率下调，平均降幅0.73个百分点，惠及超5000万户、1.5亿人，每年减少借款人利息支出1600亿元至1700亿元，户均每年减少3200元。
文章提出了持续深化利率市场化改革的三个发力重点：
一是健全市场化利率形成、调控和传导机制，疏通资金进入实体经济的渠道，促进优化金融资源配置。
二是推动存贷款利率进一步市场化，坚持用改革的办法，引导融资成本持续下降。持续释放LPR改革效能，督促LPR报价行继续健全报价机制、提高报价质量，增强LPR对实际贷款利率定价的指导性，巩固企业融资和居民信贷成本下降的成效。
三是持续提升房贷利率市场化程度，更好支持刚性和改善性住房需求。坚决落实促进金融与房地产良性循环要求，持续完善差别化住房信贷政策，发挥新发放首套房贷利率政策动态调整机制作用，继续有序拓宽房贷利率自主定价空间，支持城市政府因城施策用好政策工具箱。坚持在市场化法治化轨道上推进金融创新发展，督促金融机构继续将降低存量房贷利率的成效落实到位，理顺增量和存量房贷利率关系，减轻居民利息负担，支持投资和消费。
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