刘 琪

原标题：多因素推动 11月份以来人民币对美元汇率温和回升

11月份以来，人民币对美元汇率温和回升。Wind数据显示，截至11月6日17时，11月份以来，离岸人民币对美元汇率上涨0.91%，在岸人民币对美元汇率上涨0.57%，目前已双双收复7.3关口。

对于近期人民币对美元汇率回升的原因，中国银行研究院高级研究员王有鑫认为，主要受到政策面、基本面和交易面等多方面影响。

日前举行的中央金融工作会议对加强党中央对金融工作的集中统一领导、全面加强金融监管、完善金融体制、优化金融服务、防范化解金融风险、推动金融高质量发展等作出全面部署，并提出，“加强外汇市场管理，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”。

王有鑫表示，从政策面看，此次会议明显提振了市场情绪，稳定了汇率走势。从经济基本面角度看，近期随着政策利好逐渐释放，我国消费和投资数据均有明显改善，出口降幅收窄，经济内生动力有所增强。

“此外，从交易面来看，美国最新非农就业数据低于预期，并下调了之前月份的就业数据，表明经济增长压力开始凸显。由此，美联储宣布暂停加息，10年期美债收益率从5%的高点回落至4.57%，美元指数再度降至105上下。”王有鑫表示，在此背景下，中美利差倒挂程度有所缓解，近几日跨境资本再度实现净流入，推动了人民币汇率企稳。

回顾近期10年期美债收益率走势，其自7月末起开始趋势性上行，10月19日一度突破5%，刷新自2007年7月份以来最高水平。据Wind数据梳理，10月19日至11月3日，10年期美债收益率在11个交易日内回落41个基点。

粤开证券研报认为，短期内美债收益率受到下行压力与支撑因素的共同影响，或在4%以上的水平高位震荡。下行压力主要来自美国经济走弱风险上升与美联储政策转向预期增强。支撑因素则来自两方面：一是美债供需偏紧的整体态势并未出现逆转；二是通胀走势的不确定性在短期内难以消散。

展望人民币汇率后期走势，中信证券首席经济学家明明认为，随着国内经济企稳回升，而央行延续灵活运用外汇市场管控工具，预计人民币币值有望企稳回升。

王有鑫表示，从贯彻中央金融工作会议的精神看，未来金融机构将进一步优化金融服务，疏通资金进入实体经济的渠道，提高服务实体经济的质效。此外，金融机构将进一步加大对于科技创新、先进制造、绿色发展和中小微企业的支持力度，配合国家实施创新驱动发展战略，提升经济发展的质量和动力。

“在此背景下，明年我国经济复苏动力将进一步增强，对于人民币汇率的支撑作用将得到强化。”王有鑫表示，美国经济在快速加息下的负面影响将进一步集聚，下行压力将在更多领域显现，美联储加息周期即将结束，对人民币的外部制约因素将减弱。综合判断，人民币汇率明年有望实现企稳回升。

(责编：罗知之、李楠桦)

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