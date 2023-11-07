变星为什么会“眨眼”
新华社讯 （记者王珏玢 邱冰清）11月的夜晚，东北方向的夜空之中闪烁着“一颗”时明时暗的星星。每隔两三天，它的亮度就会经历一轮变化，周而复始，就好像会“眨眼”一样。这就是著名的变星：大陵五。变星是怎么回事？大陵五为什么会“眨眼”？天文科普专家为您揭秘。
中国科学院紫金山天文台科普主管王科超说，在人们肉眼看来，大陵五只是秋季东北方向天空中一个遥远的亮点，像是一颗星星。但实际上，它是由大陵五Aa1、大陵五Aa2和大陵五Ab三颗恒星组成的系统。这三颗恒星被引力“束缚”在一起，共同组成大陵五这个三合星系统。系统之中三颗星的相对位置还会发生变化，并影响到大陵五的亮度。天文学上把这种亮度时常变化的恒星或恒星系统称作变星。大陵五也是秋季星空著名星座英仙座中的第二亮星。
大陵五的亮度通常维持在2.1等左右，但大约每2.86天中就会有接近半天时间降至3.4等左右。这一亮度变化，是由大陵五Aa1、大陵五Aa2相互掩食引起的，因此大陵五也被称为食变星。
“具体来说，大陵五Aa1的质量、视星等、表面温度均高于大陵五Aa2，但半径小于大陵五Aa2。二者之间距离很近，仅有0.062个天文单位。”王科超解释说，当大陵五Aa2经过大陵五Aa1前方，并将其全部掩食，整个大陵五系统的亮度会明显降低，在3.4等左右，持续大约10小时。掩食结束，大陵五Aa1、大陵五Aa2分开，大陵五亮度恢复到2.1等左右。当大陵五Aa1掩食大陵五Aa2时，亮度仅稍稍降低，肉眼很难察觉。
“大陵五纬度较高，几乎全年可见，但可见的时间、方位随季节变化有所不同。”王科超介绍，“对北半球公众而言，夏季想要观测大陵五必须等到后半夜。到9月天黑时，我们能看到它已从地平线升起；到11月上旬，天一黑就能在东北方向的半空中看到大陵五。秋夜渐长，正是尝试观测大陵五的好时节，一起抬头寻找一下会‘眨眼’的大陵五吧。”
分享让更多人看到
推荐阅读
- 国务院国资委：央企青年要勇当加快建设世界一流企业的排头兵
- “广大央企青年要锚定提升企业核心竞争力和增强核心功能，聚焦‘三个作用’发挥，勇当加快建设世界一流企业的排头兵、急先锋和主攻手。”日前，国务院国资委党委书记、主任张玉卓在由国务院国资委党委主办，国务院国资委党委组织部、中央企业团工委、中央企业青联承办，国家电网协办的中央企业青年精神素养提升工程推进会暨团员和青年主题教育工作会议上表示，中央企业各级党组织要把青年精神素养提升工程作为党建带团建重要载体，领导和推动团组织扎实开展团员和青年主题教育，引领央企青年坚定不移听党话、跟党走。…
- 评论
- 关注