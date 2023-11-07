原标题：“AI安全治理，中国不可或缺”

当地时间11月2日，首届全球人工智能（AI）安全峰会落下帷幕。此次峰会由英国主办，于当地时间1—2日在英国布莱奇利园召开。全球政府官员和科技公司高管等近百名代表出席，就AI技术快速发展带来的风险与机遇展开讨论。

英国《金融时报》旗下Sifted媒体网站报道称，这次峰会成功地将中美欧高级官员“聚集在同一张桌子上”，并得到了埃隆·马斯克等科技高管的参与支持。

首个全球性AI声明签署

在开幕式上，包括中国、美国、英国在内的28个国家及欧盟共同签署了《布莱奇利宣言》（以下简称《宣言》），承诺以安全、以人为本、值得信赖和负责任的方式设计、开发、部署和使用AI。

英国政府称，该协议旨在确定“共同关注的AI安全风险”，并制定“各国各自基于风险的政策”。

《宣言》警告说，前沿AI是目前用于ChatGPT等生成式模型中的最复杂的技术形式，这些AI模型最重要的能力可能会造成严重甚至灾难性的伤害，无论是有意的还是无意的。

英国科学、创新和技术大臣米歇尔·唐兰表示，该宣言的签署是一项“里程碑式的成就”，并且为峰会的讨论奠定了基础。

然而，有专家认为该宣言还不够深入。欧洲新闻电视台网站报道称，AI研究公司AMPLYFI首席执行官保罗·提瑟表示，将主要大国聚集在一起是一次成功，但必须迅速制定具体政策和问责机制。“模糊的术语给误解留下了空间”。

各国争相在监管方面有所作为

峰会上，各国阐述了各自在AI监管领域的具体进展。

英国称，并不急于通过新的AI法律来对本国AI进行监管，而是建议让AI技术公司更好地发现问题，并与立法机构分享他们的发现。

法国负责数字问题的副部长让·诺埃尔·巴罗特则表示，法国政府正在争取开源AI发展。开源是指模型开发者让公众开发、修改和迭代他们的模型。

巴罗特表示，我们不应该预先放弃开源，在前几代技术中可以看到，开源对于这些技术的透明度和治理都非常有用。它帮助确保竞争公平，并防止某些领域出现不利于创新的垄断。

美国商务部长吉娜·雷蒙多1日表示，美国将成立人工智能安全研究所，评估前沿AI模型已知和新出现的风险。

中方愿积极贡献智慧

中国代表团此次应英国政府邀请与会。中方代表表示，AI治理攸关全人类命运，是世界各国面临的共同课题。

中方认为，在世界和平与发展面临多元挑战的背景下，各国应秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，坚持发展和安全并重的原则，通过对话与合作凝聚共识，构建开放、公正、有效的治理机制，共同促进全球人工智能健康有序安全发展。

中方表示，愿与各方一道就人工智能安全治理加强沟通交流，为推动形成普遍参与的国际机制和具有广泛共识的治理框架积极贡献智慧，切实落实全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议，促进人工智能技术更好造福于人类，共同构建人类命运共同体。

美国消费者新闻与商业频道2日援引唐兰的话称，中国政府派官员出席本届AI安全峰会是一个非常重要的表态。

美国《财富》杂志3日报道称，会议结束后，英国首相里希·苏纳克与马斯克就AI展开了一场对话，并在马斯克旗下社交平台X上进行了直播。马斯克称赞苏纳克邀请中国参加峰会的决定“非常好”，并表示“应该感谢中国的出席”。

还有部分国家政府官员认为，中国参与此次峰会具有建设性意义。世界上一些最大的AI行业参与者都是中国公司，因此，有关AI安全性和透明度的高级别讨论，不能少了中国政府的参与。

Sifted网站援引欧盟委员会副主席维拉·朱罗瓦的话称，“他们（中国的AI企业）太庞大了，不容忽视”“我认为，他们（中方）在这里很重要。说实话，对于防范真正巨大的全球灾难性风险，我们需要中国的参与”。

(责编：罗知之、李楠桦)

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