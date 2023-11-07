原标题：蒙牛卢敏放：可持续发展没有终点线 携手打造更有韧性的绿色价值链

11月6日，作为第六届进博会的重要配套活动之一，第六届全球乳业合作论坛在沪召开。本届论坛以“携手可持续，共享新未来”为主题，由中国食品土畜进出口商会主办、蒙牛集团承办，国内外政商人士和行业专家齐聚一堂，共同探讨乳制品的可持续发展、乳业净零排放等热点话题。

卢敏放在致辞中表示，在全球绿色低碳转型加快之际,作为中国乳业的“国家队”，蒙牛集团担责于身、履责于行，始终践行ESG理念，加速可持续发展步伐。背靠GREEN可持续发展战略，蒙牛向“2030碳达峰，2050碳中和”的承诺稳步推进，一面“瀚海耕绿、治沙哺业”形成生态保护和产业发展的良性循环，一面加强供应链管理、推进数智转型，蒙牛同上下游伙伴打造中国乳业的绿色价值链。

“在内蒙古乌兰布和沙漠，蒙牛在十余年种植了9700万棵树，创造出200平方千米的绿洲，不但彻底改变了当地生态环境，还打造出世界上第一座有机牧场；在云南曲靖，我们还建成了中国乳品行业首个实现国际、国内双认证的零碳工厂……”，卢敏放用一个个鲜活的案例，将“绿色蒙牛”的生动探索带到论坛现场。

乳业可持续发展意义重大，非一日之功，亦非一己之力。作为全球乳业治理的参与者和贡献者，蒙牛不断深化国际合作，推动形成减碳合力。蒙牛是中国首个加入联合国粮农组织等联合发起的全球“乳业净零之路”气候倡议的乳制品企业。在今年8月的世界奶业大会上，蒙牛携手全球生态圈企业共同发布全球乳业净零倡议，为全球乳业搭建了减碳交流合作平台。

蒙牛与上下游伙伴的努力，也得到了国内外权威机构的认可。今年，蒙牛已连续3年蝉联“恒生可持续发展企业指数成分股”，位列国资委“央企ESG·先锋100指数”第三名，被标普全球评为“行业最佳进步企业”。就在不久前，蒙牛在MSCI ESG评级中获评AA，不但成为中国唯一一家取得“AA”评级的综合型乳制品企业，也在所有77家参评同业企业中位居“领导者”水平。

“可持续发展只有里程碑、没有终点线”。卢敏放表示，蒙牛致力于建设“更绿色”的乳业，未来将推动上游牧场减碳100万吨、改善100万亩土壤健康、2030年前全面转型绿色工厂。在“零毁林”承诺下，蒙牛将携手合作伙伴“保护、恢复和种植一万亿棵树”。

在本次进博会上，蒙牛旗下现代牧业集团当天还与中粮国际有限公司签订合作备忘录，达成中国乳业首个“零毁林”大豆订单，助力蒙牛2030年“零毁林”目标达成，助力全球打造更有韧性的农业绿色供应链。

“乳业的下半场才刚刚开始，‘更营养、更绿色、更智慧’代表着行业未来的发展方向。”卢敏放表示，全球乳业同仁要更加广泛和深入的合作，共同推进乳业净零目标的达成，为保护地球环境，满足消费者的营养需求，推动乳业繁荣发展而携手奋斗。

11月5日至10日，第六届中国国际进口博览会在沪举办。蒙牛携旗下贝拉米、妙可蓝多宝酪斯以及合作伙伴阿尔乐等品牌集体亮相，第六次奔赴进博之约，携手各界伙伴共享乳业高质量发展成果，共创乳业美好新未来。

(责编：董童、杨迪)

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