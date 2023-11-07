原标题：超级现场｜第六届进博会宝洁展位盛大揭幕

2023年11月6日，第六届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）已于昨日在上海拉开帷幕，以“LifeLab 让美好生活绽放”为主题的宝洁展位也于今日上午揭幕。此次宝洁集结了9大品类20多个品牌70多件展品如约而至，更有20多款新品和绿色创新成果全球首秀。连续五届参展，宝洁通过进博会的开放平台与中国消费者互动，用深刻洞察驱动创新，从而让产品适配更多元的消费场景，力求给消费者带来更美好的生活体验。

中国外商投资企业协会常务副会长曹宏瑛先生莅临展位揭幕现场，他表示：“很高兴能在此见证宝洁展位揭幕。宝洁在中国消费市场深耕三十五年，我们看到了企业促进消费者美好生活的决心，也看到了宝洁将社会责任理念融入生产经营，为中国经济社会可持续发展做出的贡献。”

宝洁大中华区董事长兼首席执行官许敏女士在揭幕致辞中同样强调了宝洁坚持消费者洞察，深耕中国消费市场的决心：“扎根中国三十五载，我们始终与中国市场同频共振，持续进行广泛且深入的消费者洞察，用不断升级的科技创新为中国消费者的美好生活赋能，引领市场的增长，助力消费新动能的释放。”

正是基于对消费者理想中美好生活的核心洞察，以及不同产品使用场景的需求，宝洁本次展位设计首次打破以品类划分的展示方式，创新地打造了“未来”“和睦”“悦己”“活力”“成长”“绿色”六大生活主题展区。宝洁大中华区传播与公关副总裁、首席可持续发展官许有杰先生在揭幕式上介绍了六大主题展区的精彩亮点，他表示：“宝洁致力于通过深入的消费者洞察和创新的升级，提供卓越的可持续的产品，守护每个家庭中每个人的美好生活。”

科技创新，引领品类增长

今年，宝洁提出了“引领品类增长”的升级战略，通过洞察多元消费场景，深入挖掘用户潜在需求，支持全新产品的研发。本届进博会，宝洁集结众多“尖货”，全方位展示满足消费者个性化、多样化美好生活需求的实力。

宝洁中国健康美肌事业部总裁、舒肤佳全球品牌战略总裁范佳女士在揭幕式上介绍道：“每一年，舒肤佳专研健康保护的同时也在力求突破。去年我们应消费者的呼声，推出了充满情怀的香水，今年我们顺应消费者的需求，第一次推出了舒肤佳身体乳，来带动品类的升级和创新。” 始于初心，忠于创新，舒肤佳将继续为消费者带来极致的健康美肌体验。

宝洁始终以精准的消费者洞察驱动品类创新和增长，以产品矩阵全方位满足消费者多场景、多阶段的需求。让美好生活绽放，从每一次使用宝洁产品开始。

向上向善，践行绿色承诺

本届进博会，宝洁最新绿色创新成果也如约在“绿色”主题展区亮相，彰显宝洁践行可持续发展理念的实际行动。宝洁从产品设计的源头开始做起，重新定义了卓越产品的标准——不只要满足消费者的需求，也要是可持续的。宝洁大中华区美发事业部及品牌管理总裁邓胜蓝女士在揭幕式发表了题为“‘简出深入’黑科技 海飞丝开启头皮护理新时代”的主题演讲，她提到：“1988年，我们把海飞丝去屑洗发水介绍给中国消费者，2023年，我们推出全新简系列洗发水，带来革新的去屑及头皮护理体验。海飞丝‘简’系列是一款变革性的环保包装洗发水，是一款真正给地球减负、给消费者减压的洗发水。”

进博会是宝洁最重要的可持续发展成果展示平台之一。不断研发升级绿色创新产品、包装，展示了宝洁向上向善、兑现绿色承诺的不懈努力。今年，宝洁将继续于进博会现场公布在气候、废弃物、水等领域的全新进展，也将带来宝洁创新纸质柔性包装Versafill记忆蜂窝的全球首秀。

35年来，宝洁始终将中国消费者的声音当成是决策的最重要的声音，依靠敏锐的洞察力，深入调研消费者物质和情感等方面的需求，通过领先技术创新品类，让更多用户，在更多的场景，用上更好的产品，获得更好的体验，进而释放消费潜力，推动市场增长。宝洁也将继续坚持长期主义的价值创造，让美好生活绽放在千家万户。

(责编：曹淼、杨迪)

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