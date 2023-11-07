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减少塑料污染 中国启动“以竹代塑”三年行动

2023年11月07日14:30 | 来源：人民网
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人民网北京11月7日电 （欧阳易佳）据国家林草局消息，首届以竹代塑国际研讨会今日在京成功举办，会上宣布我国启动“以竹代塑”三年行动，计划将以构建“以竹代塑”产业体系为重点，着力抓好竹林资源培育、竹材精深加工、产品设计制造、市场应用拓展等全链条全要素协调发展，有效提升“以竹代塑”动能、产能、效能，助力减少塑料污染。

我国竹资源丰富，产业发展潜力巨大。有竹子837种、面积756万公顷，年产竹材1.5亿吨，涉及20个省份，福建、江西、湖南、浙江、四川、广东、广西、安徽等8省区竹资源面积合计约占全国总量的90%；现有竹加工企业1万多家，竹产业产值从2010年的820亿元增至2022年的4153亿元，年均增长30%以上。按照竹产业发展规划，到2035年中国竹产业总产值将超过1万亿元。

未来三年，我国将通过实施科技创新提升、产业生态培育、产销对接促进、重点场景替代、特色地区引领等七大重点行动，在全国选择竹资源丰富、竹产业基础较好的地区，建设5—10个“以竹代塑”应用推广基地，开展技术研发、产品标准制定、品牌建设等工作，夯实当地“以竹代塑”发展基础。到2025年，初步建立“以竹代塑”产业体系，进一步提升产品质量、产品种类、产业规模、综合效益，重点产品市场占有率得到显著提高。与2022年相比，“以竹代塑”主要产品综合附加值提高20%以上，竹材综合利用率提高20个百分点。

据了解，作为中国竹类资源管理的主责部门和落实“以竹代塑”倡议的重要部门，国家林草局将会同相关部门推进“以竹代塑”揭榜挂帅项目实施，破解“以竹代塑”关键技术瓶颈；加快培育产业集群，支持主要竹产区培育规模经营主体，组建专业化技术服务队伍，推动“以竹代塑”产业健康发展；加强国际合作，形成推进“以竹代塑”全球行动共同力量，助力三年行动计划实现。

(责编：王连香、高雷)
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