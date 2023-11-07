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第三届中华老字号创新发展大会成功举办

2023年11月07日14:30 | 来源：人民网
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第三届中华老字号创新发展大会的现场。人民网记者 王初摄

第三届中华老字号创新发展大会的现场。人民网记者 王初摄

人民网北京11月7日电 （欧阳易佳）第三届中华老字号创新发展大会今日在上海举办。本次大会作为第六届中国国际进口博览会配套活动之一，以“守正传承 创新发展”为主题，推动老字号加快守正创新发展，着力弘扬优秀传统文化，持续恢复扩大消费，弘扬老字号品牌价值。商务部党组成员、副部长盛秋平出席并作主旨演讲，交通银行党委副书记、行长刘珺，上海市副市长华源出席并致辞，中国工业经济学会会长、国务院原副秘书长江小涓，中国国家清史编纂委员会副主任朱诚如出席并作主题演讲。

大会发布了《中华老字号年度发展报告（2023）》，系统分析了2022年以来中华老字号发展情况，回顾总结了各部门、各地区工作成效和企业创新成果，研判了未来发展趋势。此外，还发布了中华老字号守正创新典型案例，公布了首批老字号协同创新中心名单，组织部分专业机构、老字号企业负责人交流经验做法。

会议指出，老字号传承中华优秀传统文化，践行高质量发展要求，承载人民对美好生活的期待，是中华民族的宝贵财富。近年来，商务部会同相关部门多措并举，推动老字号守正创新发展，老字号整体呈现蓬勃发展势头。2022年，中华老字号企业实现营业收入超过1.2万亿元，近七成企业实现盈利，税收贡献达2700亿元，吸纳就业87.2万人。2023年前三季度，中华老字号企业营业收入已超过2022年全年水平，发展势头强劲。

会议强调，面对新挑战新机遇，广大老字号企业要对标先进理念、顺应市场机制，巩固发扬传统优势、形成新的竞争优势，把“金字招牌”擦得越来越亮。商务部将会同相关部门，不断完善政策支持体系，持续推动老字号守正创新发展，促进中华优秀传统文化的创造性转化、创新性发展。

文化和旅游部、市场监管总局、国家知识产权局、国家文物局相关司局负责同志，部分地方商务主管部门、老字号协会和企业负责人、相关领域专家学者、老字号技艺传承人等，共200余人出席大会。

(责编：王连香、高雷)
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