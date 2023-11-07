人民网记者 王震

阿富汗的地毯、捷克水晶、西班牙火腿……进入进博时刻，来自世界各地的好物再度集结“四叶草”。

从汽车和技术装备到食品和农副产品，本届进博会期间，超过3400家参展商参展，400余项新产品、新技术、新服务集中展示，诸多全球首发、中国首展的新品，争相亮相。

满载“全球好物”，分享“中国机遇”。进博会正在为全球客商打开更为广阔的合作空间，让合作共赢惠及世界。

“全球好物”装入进博“购物车”

果汁饮料、汤汤水水洒到沙发上怎么办？一款“清洁神器”，分分钟帮你搞定。在进博会消费品展区德国卡赫展台，一款布艺沙发清洁机能够做到快速清洗、快速干燥的效果，无需拆卸即可解决织物清洁难题。“它的工作原理是在喷水的同时，用27000帕的吸力吸出，带走水和污渍。”展台工作人员介绍。

“按摩十分钟，多逛两小时。”在医疗器械及医药保健展区DCore展台，一款让人“舒服到上瘾”的按摩神器，让游客观众争相体验。据介绍，这款按摩椅能够准确的找到全身穴位，从脚掌到肩膀、手臂，做到模仿人手重现指压按摩的运动轨迹，缓解肌肉酸痛，彻底放松肌肉。

“天然牙刷，是我们牙齿雪白的秘密。”在非洲肯尼亚，生长着一种神奇的牙刷树，树枝纤维内含有皂质和薄荷油，效果恰似牙膏，是当地人的“天然牙刷”。中国科学院中-非联合研究中心将这种牙刷树研制成了牙膏，走进了进博会展台。

借助进博会的溢出效应，来自全球的新品、好物从展品转变为商品的，快速进入中国市场。“今年进博会全面恢复线下办展，我们期待与更多消费者和客户近距离交流，也希望收获更多合作订单。”一位参展商告诉记者。

在进博会遇见“中国机遇”

本届进博会共有来自世界154个国家、地区和国际组织的政商学等各界代表参加，参展的世界500强、行业龙头企业、创新型中小企业数量均为历届之“最”。

有“新朋友”，也有“回头客”。进博会已经成为全球新品、前沿技术首发首秀重要舞台；进博会的溢出效应，不断吸引全球客商分享“中国机遇”。

作为最早报名参展的企业之一，高通对本届进博会抱有积极的期待。“随着5G的发展，高通在进博会上展示的技术越来越多，合作成果越来越丰硕，朋友圈也越来越大了。”高通公司中国区董事长孟樸表示，进博会已经成为高通展示与中国生态伙伴合作的“样板间”，切实感受到中国的机遇和市场巨大潜力，亲眼见证了“展品变商品”“参展商变投资商”。

今年，连续6年参加进博会的德国卡赫，在苏州工业园投资1亿元建设了海外最大的研发中心，计划未来3年内将工程师团队扩充至300人。卡赫中国相关负责人唐晓东说：“每一届进博会，我们都有重磅新品首发首秀，我们品牌影响力得到了很大提升，也坚定了投资中国的信心。”

“进博会为企业展示创新成果和加强合作交流提供了绝佳的平台。”ABB电气中国总裁赵永占表示，中国是ABB全球第二大市场，是研发、生产、供应环节上不可缺少的一环。过去五年，ABB在进博会的舞台累计展示了智能制造、智慧城市、智慧交通等领域的210多项创新产品与前沿技术，发布了多款新产品和数字化解决方案，众多新产品和新技术从进博起飞，推向全国乃至全球市场。

渣打银行（中国）行长、总裁兼副董事长张晓蕾表示：“通过进博会，中国更主动地和世界共享中国大市场机遇、共享制度型开放红利、共享多方合作成果。”六年来，渣打已累计在进博会签署超过20个战略合作协议，牵线近五千家中小企业，成功对接来自进出口贸易、制造业、生物、医疗、食品、物流、高端服务业等多个行业客户的金融需求。

(责编：王连香、高雷)

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