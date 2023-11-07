新华社重庆11月7日电（记者赵宇飞、李晓婷）7日在重庆闭幕的首届“一带一路”科技交流大会上，我国首次提出《国际科技合作倡议》，倡导并践行开放、公平、公正、非歧视的国际科技合作理念，坚持“科学无国界、惠及全人类”，携手构建全球科技共同体。

《国际科技合作倡议》包括坚持崇尚科学、创新发展、开放合作、平等包容、团结协作、普惠共赢等六方面具体内容，如完善全球科技治理，加强知识产权保护；加强全球科技创新协作，共建全球创新网络；坚持科技创新人员和资源等在全球范围内自由流动，加强人才交流合作；倡导各个国家和科学研究实体平等参与国际科技合作；加强科技创新主体深度协作、互学互鉴；探索互利共赢的全球科技创新合作新模式，促进科技创新成果互惠互享等。

“当前，世界百年未有之大变局加速演进，人类发展面临越来越多重大挑战。”科技部部长阴和俊说，人类社会比以往任何时候都更需要国际合作和开放共享，通过科技创新合作探索解决全球性问题，共同应对时代挑战，促进和平发展。

本届大会还首次发布“一带一路”科技创新合作成果。数据显示，中国已与80多个共建国家签署政府间科技合作协定，在卫生、交通、材料、能源等领域共建50多家“一带一路”联合实验室，在共建国家建成20多个农业技术示范中心和70多个海外产业园。中国面向东盟、非洲、拉美等建设了9个跨国技术转移中心，累计举办技术交流对接活动300余场，促进千余项合作项目落地。

“‘一带一路’倡议由中国提出，但是属于全球。”世界工程组织联合会主席穆斯塔法·申胡在致辞中表示，“一带一路”铺就了一条条通向共同繁荣的幸福路，在许多领域促成了全方位的互联互通，为世界繁荣发展注入了积极的正能量。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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