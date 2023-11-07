进博之约丨开放的中国 生机勃勃
2023年11月07日15:51 | 来源：央视新闻客户端
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在进博，中国看世界，世界也在看中国。11月5日，虹桥论坛发布了《世界开放报告2023》，让中国开放的态度能够被量化阅读。从数据看，2008年以来，中国扩大对外开放成效显著，其开放指数从0.6789升至0.7517，升幅位居全球前列。作为推动中国高水平对外开放的平台，连续六年的进博会持续传递着开放强音。
如何让中国大市场成为世界共享的大市场？在进博，“开放”二字被落实成一种务实的体验感。在进博，看订单，也看成长。从“重要采购商专场对接”“中小企业专场对接”“组团观展服务”，到“展品变商品”“参展商变投资商”，进博会的溢出效应远远超过了人们的期望。
监制｜刘鑫 席罗曦
制片人｜温露 顾小慈
编导｜张之鹤 王艳歌
记者｜蔡庆霖 吴啸浪 杜显翰 李嘉豪 王源晨 冯蕊 傅迎钰 王馨叶 都昕竹 梁志玮 盛瑾瑜
摄像｜时本君 王帅 谢琳 肖烨 范钊 杨德才 薄一男 王龙
剪辑｜王艳歌
配音｜蔡庆霖
(责编：胡永秋、杨光宇)
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