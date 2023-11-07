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让互联网发展成果更好造福世界各国人民——我国积极参与全球互联网发展治理

2023年11月07日16:36 | 来源：新华网
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新华社北京11月7日电 题：让互联网发展成果更好造福世界各国人民——我国积极参与全球互联网发展治理

新华社记者王思北、张璇

网络无国界。随着新一轮科技革命和产业变革加速推进，互联网让世界变成了“地球村”，各国在网络空间休戚与共。

党的十八大以来，在习近平总书记关于网络强国的重要思想科学指引下，我国积极参与全球互联网发展治理，打造网络空间国际交流合作高端平台，加快构建网络空间命运共同体，让互联网发展成果更好造福世界各国人民。

积极参与全球互联网发展治理

人工智能是人类发展的新领域，带来重大机遇，也伴随着难以预知的风险挑战。今年10月，中国提出《全球人工智能治理倡议》，围绕人工智能发展、安全、治理三方面系统阐述了人工智能治理的中国方案。

从发布《网络空间国际合作战略》、提出《全球数据安全倡议》、签署《二十国集团数字经济发展与合作倡议》、发起“中非携手构建网络空间命运共同体倡议”等，促进全球互联网治理体系改革完善；到举办全球发展倡议数字合作论坛、亚太经合组织数字减贫研讨会、中国—东盟信息港论坛、中俄网络媒体论坛等，持续推动构建和平、安全、开放、合作、有序的网络空间……

新时代以来，中国积极参与全球互联网治理机制，不断深化数字经济国际合作，共同维护网络空间安全，促进互联网普惠包容发展，我国在网络空间的国际话语权和影响力日益提升，中国理念、中国主张、中国方案赢得更多认同和支持。

搭建全球互联网共享共治平台

一枕临流水，一网通天下。在互联网之光的照耀下，千年古镇浙江乌镇绽放夺目光彩。

从2014年起，世界互联网大会连续9年在这里举办，参会嘉宾累计近1万2千人次，覆盖172个国家和地区，各方智慧共识不断凝聚，数字领域合作持续深化；发布《携手构建网络空间命运共同体》概念文件、《携手构建网络空间命运共同体行动倡议》和《网络主权：理论与实践》等一系列成果，推动构建网络空间命运共同体的主张不断深入人心，“四项原则”“五点主张”“四个共同”等中国智慧，得到国际社会广泛认同。

2022年7月12日，世界互联网大会成立大会在北京举行，标志着世界互联网大会从互联网领域的国际盛会发展为国际组织。

始于中国、属于世界，世界互联网大会国际组织目前拥有来自全球24个国家和地区的120余家会员，将进一步推动中国与世界的互联互通和国际互联网的共享共治。

以数字新动能推动新发展

在浙江，杭州未来科技城内的人工智能小镇一派忙碌。极具活力的创业氛围，吸引不少前沿领域的科技企业纷纷入驻，数字化已成为这些企业的重要发展“引擎”之一。

杭州未来科技城是浙江省大力实施数字经济创新提质“一号发展工程”的生动缩影。2022年浙江省数字经济核心产业增加值占GDP比重达11.6%，数字经济为浙江经济社会高质量发展注入澎湃动力。

深入实施“四张清单一张网”“最多跑一次”“数字化改革”等重大改革，不断开拓高质量发展新空间；让数据多跑路，群众办事实现“智能秒办”“掌上办”，智慧医疗、智慧旅游、智慧养老等数字应用惠及千家万户；推进媒体深度融合发展，厚植清朗网络空间新生态……

将承办世界互联网大会的优势转化为推动“数字浙江”建设的强劲动能，浙江省在迈向数字文明新时代的进程中不断取得新成效。

凡益之道，与时偕行。

11月8日，以“建设包容、普惠、有韧性的数字世界——携手构建网络空间命运共同体”为主题的2023年世界互联网大会乌镇峰会将在浙江乌镇开幕，这座江南小镇再次汇聚全球目光。

本届峰会将举办“携手构建网络空间命运共同体精品案例”发布展示、世界互联网大会领先科技奖颁奖典礼，还将首次颁发十年纪念荣誉、设立“全球青年领军者计划”，围绕全球发展倡议数字合作、数字化绿色化协同转型、青年与数字未来等议题举办20场分论坛，在思想火花的碰撞中共同开创美好数字未来。

(责编：杨光宇、胡永秋)
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