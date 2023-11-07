原标题：助力中南人文交流海信在南非建电视文化馆

为进一步促进中南产业合作和人文交流，近日，海信南非公司与南非西开普政府签署合作协议，在开普敦市设立海信电视文化艺术馆。作为积极践行社会责任、促进民心相通的载体，海信电视文化艺术馆将于2024年3月建成落地，依托海信领先的显示技术优势，加深当地民众对中国显示技术的了解，启发对未来的想象。

南非是海信全球化布局的首站，自1996年至今，海信已扎根南非市场27年，始终用心做产品善待用户、用心做经营善待员工、用心做公益善待社会，架起民心相通的桥梁。海信南非工业园是南非40年来中资企业投资额最大的家用电器制造工厂，在当地直接创造1000多个就业机会，入选国家发改委“一带一路”公益行动案例集。

今年9月，南非西开普省长Alan Winde应请出席2023世界友城论坛暨友好省州领导人大会，期间率代表团访问海信，赞扬海信在南非多年来投身社会公益事业发展。双方围绕设立海信电视文化艺术馆进一步丰富南非青少年文化教育生活达成共识。

海信电视文化艺术馆名为“Tevolution”，由Television和Revolution融合而成，寓意20世纪60年代至今海信电视的发展变革历程，展现显示技术进步对人类生活方式的影响。

当天的签约活动现场，海信向西开普省政府捐赠海信南非亚特兰蒂斯工厂生产的第400万台下线的电视和第290万台下线的冰箱，由西开普省政府将产品赠予当地帮扶社区。

(责编：曹淼、高雷)

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