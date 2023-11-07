新华社北京11月7日电（记者邹多为、韩佳诺）海关总署7日发布数据显示，2023年前10个月我国货物贸易进出口总值34.32万亿元，累计增速由前三季度同比微降0.2%转为增长0.03%；其中，10月当月，进出口3.54万亿元，月度增速由6月起连续4个月同比下降转为增长0.9%。

海关总署统计分析司司长吕大良表示，当前，我国外贸领域的积极因素累积增多，带动10月当月进出口同比增长。根据中国海关贸易景气统计调查，对未来进口、出口表示乐观的企业占比提升，我国外贸向好发展态势进一步显现。

具体来看，前10个月，我国外贸出口19.55万亿元，同比增长0.4%，其中机电产品出口比重近6成；而随着需求提振，同期我国外贸进口14.77万亿元，降幅收窄至0.5%。受主要能矿产品进口量继续增加以及部分农产品、消费品进口增速明显拉动，10月份进口同比增长6.4%，增速比9月份加快7.3个百分点。

作为进出口贸易的主要方式，前10个月，我国一般贸易进出口增长、比重提升：进出口22.26万亿元，同比增长1.8%，占我国外贸总值的64.9%，比去年同期提升1.1个百分点。

在贸易主体方面，民营企业进出口明显好于整体。前10个月，我国有进出口实绩的民营企业52.6万家，同比增加8.7%；进出口18.24万亿元，增长6.2%，占我国进出口比重提升至53.1%，继续保持我国外贸第一大经营主体地位。

在国际市场方面，我国自欧盟、美国等传统市场进口增长。前10个月，我国对欧盟、美国和日本进出口分别下降1.6%、下降7.6%和下降6.5%。其中，自欧盟和美国进口分别增长5.1%和0.2%。

与此同时，我国贸易市场多元化趋势日益明显。前10个月，我国对共建“一带一路”国家合计进出口15.96万亿元，同比增长3.2%，占我国外贸规模的比重为46.5%。其中，对第一大贸易伙伴东盟进出口增长0.9%，对中东欧国家进出口增长2.7%，对中亚五国进出口增长34.8%。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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