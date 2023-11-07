人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

10月我国外贸月度、累计增速双双转正

2023年11月07日17:09 | 来源：新华网
小字号

新华社北京11月7日电（记者邹多为、韩佳诺）海关总署7日发布数据显示，2023年前10个月我国货物贸易进出口总值34.32万亿元，累计增速由前三季度同比微降0.2%转为增长0.03%；其中，10月当月，进出口3.54万亿元，月度增速由6月起连续4个月同比下降转为增长0.9%。

海关总署统计分析司司长吕大良表示，当前，我国外贸领域的积极因素累积增多，带动10月当月进出口同比增长。根据中国海关贸易景气统计调查，对未来进口、出口表示乐观的企业占比提升，我国外贸向好发展态势进一步显现。

具体来看，前10个月，我国外贸出口19.55万亿元，同比增长0.4%，其中机电产品出口比重近6成；而随着需求提振，同期我国外贸进口14.77万亿元，降幅收窄至0.5%。受主要能矿产品进口量继续增加以及部分农产品、消费品进口增速明显拉动，10月份进口同比增长6.4%，增速比9月份加快7.3个百分点。

作为进出口贸易的主要方式，前10个月，我国一般贸易进出口增长、比重提升：进出口22.26万亿元，同比增长1.8%，占我国外贸总值的64.9%，比去年同期提升1.1个百分点。

在贸易主体方面，民营企业进出口明显好于整体。前10个月，我国有进出口实绩的民营企业52.6万家，同比增加8.7%；进出口18.24万亿元，增长6.2%，占我国进出口比重提升至53.1%，继续保持我国外贸第一大经营主体地位。

在国际市场方面，我国自欧盟、美国等传统市场进口增长。前10个月，我国对欧盟、美国和日本进出口分别下降1.6%、下降7.6%和下降6.5%。其中，自欧盟和美国进口分别增长5.1%和0.2%。

与此同时，我国贸易市场多元化趋势日益明显。前10个月，我国对共建“一带一路”国家合计进出口15.96万亿元，同比增长3.2%，占我国外贸规模的比重为46.5%。其中，对第一大贸易伙伴东盟进出口增长0.9%，对中东欧国家进出口增长2.7%，对中亚五国进出口增长34.8%。

(责编：杨光宇、胡永秋)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
宗建海：科技创新助力健康未来
　　人民网上海11月7日电 （记者栗翘楚、任妍）11月5日，第六届中国国际进口博览会在上海开幕。博览会期间，西安国际医学中心医院伽玛刀中心主任宗建海做客人民网《人民会客厅·进博时刻》时表示：“这是我第一次参加进博会，通过参观可以体会到创新融合的趋势和医疗市场的巨大潜力。…
如何有效防治流行性感冒？听听医生怎么说
　　人民网上海11月7日电 （记者许维娜）11月5日，第六届中国国际进口博览会上海开幕。期间，上海交通大学医学院附属第九人民医院感染科主任许洁、复旦大学附属儿科医院感染传染科副主任曾玫做客《人民会客厅·进博时刻》栏目，就流感防治方面内容进行了交流与分享。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部