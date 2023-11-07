人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

2023年“最美生态护林员”推荐及宣传活动启动

2023年11月07日17:11 | 来源：人民网
小字号

人民网北京11月7日电 （欧阳易佳）据国家林业和草原局消息，近日，由国家林业和草原局、中华全国总工会联合开展的“2023年‘最美生态护林员’推荐及宣传活动”正式启动。

生态护林员是我国林草资源保护培育的重要力量。“最美生态护林员”称号是对坚守在林草管护一线生态护林员的充分肯定和鼓励，发掘宣传“最美生态护林员”典型，是讲好基层林草故事，争取更广泛社会认同和民众支持的一项重要举措。

截至目前，我国共有各类生态护林员近200万人。这支队伍在林草资源管护、有害生物监测防治、森林草原防火等方面发挥着重要作用，成为守护绿水青山、推进生态文明建设的前哨和尖兵。

据悉，活动将推出一批在保护生态资源、助力乡村振兴事业中的先进典型，生动讲述一线生态护林员爱岗敬业、默默坚守、忠诚履职的林草故事，大力弘扬基层林草人的劳模精神、劳动精神和工匠精神。

(责编：王连香、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
2023年“最美生态护林员”推荐及宣传活动启动
　　人民网北京11月7日电 （欧阳易佳）据国家林业和草原局消息，近日，由国家林业和草原局、中华全国总工会联合开展的“2023年‘最美生态护林员’推荐及宣传活动”正式启动。 生态护林员是我国林草资源保护培育的重要力量。…
宗建海：科技创新助力健康未来
　　人民网上海11月7日电 （记者栗翘楚、任妍）11月5日，第六届中国国际进口博览会在上海开幕。博览会期间，西安国际医学中心医院伽玛刀中心主任宗建海做客人民网《人民会客厅·进博时刻》时表示：“这是我第一次参加进博会，通过参观可以体会到创新融合的趋势和医疗市场的巨大潜力。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部