2023年“最美生态护林员”推荐及宣传活动启动
2023年11月07日17:11 | 来源：人民网
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人民网北京11月7日电 （欧阳易佳）据国家林业和草原局消息，近日，由国家林业和草原局、中华全国总工会联合开展的“2023年‘最美生态护林员’推荐及宣传活动”正式启动。
生态护林员是我国林草资源保护培育的重要力量。“最美生态护林员”称号是对坚守在林草管护一线生态护林员的充分肯定和鼓励，发掘宣传“最美生态护林员”典型，是讲好基层林草故事，争取更广泛社会认同和民众支持的一项重要举措。
截至目前，我国共有各类生态护林员近200万人。这支队伍在林草资源管护、有害生物监测防治、森林草原防火等方面发挥着重要作用，成为守护绿水青山、推进生态文明建设的前哨和尖兵。
据悉，活动将推出一批在保护生态资源、助力乡村振兴事业中的先进典型，生动讲述一线生态护林员爱岗敬业、默默坚守、忠诚履职的林草故事，大力弘扬基层林草人的劳模精神、劳动精神和工匠精神。
(责编：王连香、高雷)
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