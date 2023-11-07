新华社昆明11月7日电（记者林碧锋）云南省有关部门最新监测发现，国家一级保护动物长江鲟、国家二级保护动物胭脂鱼和岩原鲤日前现身长江流域重点水域云南水富段。此次发现对云南开展珍稀鱼类科研监测、评估禁捕效果等工作具有重要意义。

云南是长江上游重要的生态安全屏障，生态区位独特，生态功能重要，在长江经济带中具有特殊的地位和作用。据介绍，10月20日起，云南省渔业科学研究院开展今年第二次长江流域重点水域水生生物监测工作，目前已监测到长江鲟、胭脂鱼等40多种鱼类。

云南省水富市近年来全面推行河长制管理，按照“县级统筹、镇（街道）聘用、村级监督”的管理模式，逐步建立完善“河长+护河员”的河湖巡护网络，打通河湖管护“最后一公里”，推动境内重要江河水环境、水生态持续好转。

据介绍，自2016年长江大保护开启以来，长江流域重点水域云南水富段鱼类资源总量明显恢复，种群结构得到改善，珍稀特有鱼类出现频率有所增加。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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