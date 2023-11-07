人民网记者 杜燕飞

日前，第六届中国国际进口博览会（以下简称进博会）正在上海举行。作为我国高水平对外开放的重要力量，多家央企拉开了“买买买”序幕，“购物车”不断扩容升级。

记者从国资委获悉，本届进博会，国资央企组建了98个交易分团，央企及所属近1400家企业约2万名专业观众到场观展、洽谈和采购。央企采购清单体现出新趋势和特点，主要聚焦在创新驱动、安全支撑、民生保障三个方面。与此同时，央企与合作伙伴商签油气、优质煤炭、小麦、大豆等大宗商品采购协议，以实际行动保障国家能源、粮食等安全。

科技创新方面，中核集团旗下公司与多家公司签署合作协议，探索推动全球范围内核科技工业创新发展和共建共享。“当前，人工智能技术的突飞猛进使核科技工业进入一个重要的窗口期。”中核集团副总经理申彦锋表示，中核集团倡导积极推进人工智能等新技术在核科技工业的应用，积极推进核科技工业数字化、智能化进程，积极推进人工智能在核科技工业领域应用的国际合作，以期实现互利共赢。

能源供应方面，“我们已经连续6年组建交易分团并组织集中签约，累计采购总金额约98亿美元，合作伙伴越来越多，营商环境持续优化，交易成果日益丰富。”国家能源集团副总经理徐新福介绍，本届进博会上，集团与来自蒙古、瑞士、印尼、美国、德国等20个国家和地区的44家企业现场签约，涉及进口优质煤炭、高端装备及备件、先进技术服务，总金额达26.4亿美元，采购品类和采购金额再创新高。

油气领域，中国石油与全球22家合作伙伴签署采购协议，合同总金额超171亿美元，六年来已累计与164家供应商实现1100亿美元采购签约。中国石化与来自38家合作伙伴签约采购协议，涉及原油、化工品等11大类、29种产品，采购签约金额403亿美元。其中，与卡塔尔能源公司签署北部气田扩能项目二期（NFS）一体化合作协议，包括为期27年的LNG长期购销协议和上游参股协议；中国海油与22家全球供应商签订进口合同和协议，涵盖原油、天然气、设备、材料、油田服务等16大类，签约金额再创新高，六年累积签约金额突破600亿美元。

“本届进博会，我们与巴斯夫签署协议，将启动国内首个万方级别二氧化碳转化制合成气技术，进一步促进低碳技术开发和海上天然气资源利用。”中国海油总经理李勇表示，目前，中国海油推动增储上产攻坚工程，加快推进油气资源供给保障中心、海洋工程技术研发中心、海洋装备设计建造中心、人本理念践行示范中心建设，与国内外合作伙伴的合作空间广阔。

民生保障方面，国投贸易与18家合作伙伴签订了10.57亿美元的采购意向协议，涵盖纺织原料、粮食、油脂等关系国计民生的领域，签约金额再创历史新高。其中，粮食签约额5.47亿美元，以高粱和大麦为主，进一步服务国家粮食安全；油脂类商品签约额2.75亿美元，重点为油化商品、棕榈油、亚麻籽等，服务人民美好生活；棉花、棉纱等纺织原料签约额1.05亿美元，进一步提升国投贸易在传统特色优势商品领域的高质量供给。国机集团交易分团与多家合作伙伴签署23项、总金额近23亿美元的合作协议，其中，包括进口玉米、大豆、牛肉等优质农产品。中国中化与来自阿根廷、巴西、智利、埃塞俄比亚等10余个国家和地区的30多家合作伙伴签订了合作协议，在食品和农产品等多个领域合作，采购总额超过135亿美元。

与此同时，在“双碳”背景下，本届进博会上，多家央企加大了绿色发展领域的采购。国家能源集团与摩科瑞能源集团签订合作备忘录，双方以煤炭贸易为基础，在投资合作、风险管理、碳资产管理等领域进行合作；中国华电所属公司与多家合作伙伴签署采购协议，采购的设备绝大部分用于清洁能源的建设与开发；中国华能交易分团与多家合作伙伴签署燃机技术装备及服务等采购合同或合作协议，用于天津、重庆、四川、广东等地清洁能源项目建设与开发……

“中国对全球产业链供应链的稳定至关重要，中国的开放发展也将为各国企业在中国发展提供更多合作机遇。”国资委国际合作局局长朱凯表示，回顾历届进博会，央企“购物车”不断扩容升级，呈现出采购规模稳中有升、进口商品结构持续优化、商品来源范围不断扩大等趋势。央企积极参与进博会，不仅助力中国经济稳中向好，也为全球经济复苏注入稳定性和新动能。

(责编：王连香、高雷)

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