原标题：交通银行董事长任德奇：以金融高质量发展助力海洋强国、航空强国建设

11月7日，由交通银行主办的第六届虹桥国际经济论坛“聚力高能级航运、服务新发展格局”航运金融会员论坛在国家会展中心(上海)举行。交通银行董事长任德奇出席论坛并致辞，以下为致辞实录：

很高兴，在第六届进博会期间，我们在这里举办航运金融论坛，共商金融服务航运产业发展大计。首先，我谨代表交通银行，向出席论坛的领导、嘉宾、朋友们，表示热烈欢迎！对大家长期以来对交行的关心支持，表示诚挚感谢！

观察近十年全球航运业发展，世界航运中心逐渐由欧洲向亚洲转移，中国航运业迎来战略机遇期。近年来，中国造船业三大指标全面增长，国际市场份额已跃升至世界第一；2021年中国民航运输总周转量、旅客周转量均位居世界第二，2022年受疫情影响有所回落，目前正迅速恢复。

金融更好服务航运业，需深刻认识航运业金融服务需求的特点。作为高度资金密集型且国际化运营的行业，一方面，船舶、飞机的建造、购买及维护均所需资金量大，动辄数亿、甚至数十亿，需匹配大金额、长期限的融资工具；另一方面，各运营环节之间的资金流动量巨大，高效的国际结算服务必不可少，由此衍生的货币保管、汇率避险等需求较为迫切。

作为一家金融“百年老店”，交通银行与航运业历史渊源深厚。自1908年创立起，交通银行即以“收回轮、路、电、邮经营权，振兴民族经济”为宗旨，服务于包括航运业在内的民族交通事业。1987年，恢复重建后，继续秉承大力发展航运金融的传统。近年来，交通银行认真贯彻国家航运产业规划部署，把航运金融需求特点与自身国际化、综合化经营优势紧密结合，全力服务航运业高质量发展。

一是服务航运业稳健经营，强化多元融资支持。交通银行积极提供机船融资、租赁、机船制造供应链融资等多种类融资服务。其中，交银金租目前持有船舶超过450艘，资产规模近1300亿元人民币,是国内最大的“金融船东”；拥有飞机超300架，资产规模超1000亿元人民币，位列国内第二。

二是服务航运企业全球化经营，强化跨境综合金融支持。通过把融资与跨境资金集中收付、国际结算、汇率避险等集成整合，有力支持中资航运企业全球展业。今年前三季度，交通银行为航运企业提供跨境支付结算和贸易融资超1800亿元人民币。近年促成多笔境外船东向国内船企下单造船。交银金租旗下爱尔兰子公司成为首家全球海外租赁平台签约购买国产商用飞机。

三是服务上海国际航运中心建设，强化创新支持。作为唯一一家总部在上海的国有大型银行，交通银行坚持把服务上海国际航运中心建设作为中心工作来抓，依托上海改革开放高地，推出海铁(陆)联运跨境金融、“中欧班列—上海号”综合金融等创新服务。

中央金融工作会议为交通银行建设具有特色优势的世界一流银行提供了根本遵循和行动指南。交通银行将坚决贯彻中央金融工作会议精神，全力做好“五篇大文章”，切实加强对包括航运业在内的实体经济的优质金融服务，更好促进提升上海国际航运中心能级，为以金融高质量发展助力海洋强国、航空强国建设贡献更大力量！

(责编：曹淼、杨迪)

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