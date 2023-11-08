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前10个月我国进出口总值34.32万亿元

2023年11月08日08:52 | 来源：光明日报
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原标题：前10个月我国进出口总值34.32万亿元

本报北京11月7日电（记者张翼）海关总署7日发布数据，今年前10个月，我国进出口总值34.32万亿元，同比（下同）增长0.03%。其中，出口19.55万亿元，增长0.4%；进口14.77万亿元，下降0.5%；贸易顺差4.78万亿元，扩大3.2%。

前10个月我国进出口的主要特点是：一般贸易进出口增长，比重提升。前10个月，我国一般贸易进出口22.26万亿元，增长1.8%，占我外贸总值的64.9%，比去年同期提升1.1个百分点；对东盟进出口增长，自欧盟、美国进口增长；民营企业进出口保持增长。前10个月，民营企业进出口18.24万亿元，增长6.2%，占我外贸总值的53.1%，比去年同期提升3.1个百分点；机电产品出口比重近六成，农产品出口增长。

前10个月，东盟为我第一大贸易伙伴，我与东盟贸易总值为5.23万亿元，增长0.9%，占我外贸总值的15.2%。我与欧盟贸易总值为4.59万亿元，下降1.6%，占13.4%。其中，对欧盟出口2.94万亿元，下降5%；自欧盟进口1.65万亿元，增长5.1%；对欧盟贸易顺差收窄15.3%。美国为我第三大贸易伙伴，我与美国贸易总值为3.86万亿元，下降7.6%，占11.2%。其中，对美国出口2.91万亿元，下降9.9%；自美国进口9488.7亿元，增长0.2%；对美贸易顺差收窄14.1%。同期，我国对共建“一带一路”国家合计进出口15.96万亿元，增长3.2%。其中，出口8.78万亿元，增长7.7%；进口7.18万亿元，下降1.8%。

前10个月，我国出口机电产品11.43万亿元，增长2.8%，占出口总值的58.5%。其中，自动数据处理设备及其零部件1.09万亿元，下降17.5%；手机7629亿元，下降2%；汽车5824.3亿元，增长88.5%。同期，出口劳动密集型产品3.4万亿元，下降2.4%，占17.4%。此外，出口农产品5630.9亿元，增长6.7%。从进口产品看，铁矿砂、原油、煤、天然气和大豆等主要大宗商品进口量增加；进口机电产品5.31万亿元，下降7.6%。

(责编：罗知之、李楠桦)
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