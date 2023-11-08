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全国登记在册经营主体达1.81亿户

2023年11月08日08:53 | 来源：光明日报
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原标题：全国登记在册经营主体达1.81亿户

本报北京11月7日电（记者鲁元珍）今年以来，在一系列扩大内需、提振信心、促进民营经济发展等政策措施的引领和带动下，我国经营主体内生动能持续增强，经济持续恢复向好。市场监管总局11月7日发布的数据显示，前三季度，全国新设经营主体2480.8万户，同比增长12.7%。其中，新设企业751.8万户，同比增长15.4%；新设个体工商户1719.6万户，同比增长11.7%。我国经营主体总量再上新台阶——截至2023年9月底，全国登记在册经营主体达1.81亿户，较2022年底增长6.7%。

民营和外资企业发展势头良好。前三季度，新设民营企业同比增长15.3%，新设外资企业同比增长29.3%。多种所有制企业的良好发展态势，显示市场预期持续改善，投资信心逐步增强，中国市场依然是国际投资的热土。

前三季度，各产业新设企业均实现稳定增长。其中，第一产业新设企业同比增长23.6%，增速最快。第二产业同比增长5.3%，发展势头稳健。第三产业同比增长17.2%，特别是受疫情直接影响的住宿和餐饮业快速恢复，同比增幅达到40%以上。

广大企业和个体工商户的持续稳定增长夯实了经济发展的微观基础，推动了我国超大规模市场的形成，为构建新发展格局、推动高质量发展积蓄了重要的战略资源。下一步，市场监管部门将为各类经营主体创造更加公平有序的发展环境。

(责编：罗知之、李楠桦)
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