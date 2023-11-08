人民网北京11月8日电 （记者乔雪峰）铁路是国家战略性、先导性、关键性重大基础设施，是国民经济大动脉。安全对于铁路来说是至关重要的,没有安全运输就不会有现代铁路的发展。

“维护铁路安全、确保人民生命财产安全，既是促进经济社会发展的重要保障，也是坚持以人民为中心的发展思想的根本体现。”近日，国家铁路局副局长王启铭在铁路沿线安全环境治理部际联席会议办公室工作会议上表示，国家铁路局综合运用安全预警、整改通知、通报约谈、挂牌督办、行政执法等手段，打出安全监管组合拳，梳理了11种铁路沿线环境重大事故隐患情形，纳入铁路重大事故隐患排查整治2023行动。

数据显示，今年以来，全国各地排查铁路沿线环境隐患问题3.1万处，整治2.4万余处，全国铁路已完成道口“平改立”159处，31省份全部出台了铁路安全地方性法规规章，依法治理能力明显增强，工作取得了扎实成效。

王启铭表示，要充分认识铁路沿线安全环境问题依然是影响铁路运输安全秩序的重要因素，沿线安全问题隐患具有长期性、反复性和突发性，特别是路外安全、公铁并行交汇地段风险、违法涉铁施工、油气管网火灾风险、轻硬质飘浮物等引发的事故（事件）还时有发生，形势依然严峻，任务依然艰巨，距离“从根本上消除事故隐患，从根本上解决问题”的要求还有一定差距。

王启铭进一步指出，要认真贯彻平安中国建设战略部署，加快建设交通强国，高起点、高标准、高质量抓好铁路沿线安全环境治理工作，坚决防范化解好铁路安全重大风险。

要发挥平台作用，进一步深化构建长效机制，严格落实基层“双段长”工作机制，将联合检查、联合整治、联合执法、定期协商、监督考核等工作落到实处。

健全铁路灾害风险防范协调机制，进一步强化铁路值班电话与110报警服务台情况互通机制，提升应急处置水平。强化科技支撑，积极推广在铁路道口安设违法抓拍电子警察系统、道路交通信号灯。

加大行政执法力度，开展铁路沿线安全警示教育，积极营造珍惜生命、爱路护路的良好社会氛围，坚持不懈、久久为功，推动铁路沿线安全环境治理质效不断提升。

(责编：罗知之、高雷)

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