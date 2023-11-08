原标题：中国太保“保险数字劳动力实验室”签约仪式在进博会举办

11月7日，中国太平洋保险（集团）股份有限公司、华为技术有限公司及科大讯飞股份有限公司，在第六届中国国际进口博览会上举行签约仪式，共同成立中国太保“保险数字劳动力实验室”。这一合作标志着三方在大模型技术场景落地的探索中迈出了重要一步，将共同推进大模型技术在保险行业中的应用和健康发展。会后，中国太保数智研究院院长王磊就“保险数字劳动力实验室”的落地对保险行业的影响等介绍情况。

王磊表示，“保险数字劳动力”代表了保险行业的未来，传统的保险行业需要营销员来支持大量的运营工作，费时费力。如果能在数字劳动力方面取得突破，将改变保险行业的未来。

王磊提出，“保险数字劳动力”具有以下有优点：一是“保险数字劳动力”能提升工作效率；二是“保险数字劳动力”能够降低保险行业风险合规以及欺诈方面的成本；三是“保险数字劳动力”能够为客户提供复合型的专业化服务。

据悉，此次成立的保险数字劳动力实验室将在算力基础设施、底座大模型、场景领域知识等方面深度合作，通过优势互补、风险共担和成果共享的模式，共同探索保险基础大模型的建设和保险领域数字劳动力的应用。

此次优势互补的强强合作，将有望推动大模型技术在保险场景乃至金融场景中的加速落地，或为破解大模型技术如何在商业场景中大范围落地的行业难题提供全新动能和解题思路。

(责编：董童、杨迪)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经