近年来，河南省虞城县市场监督管理局瞄准食品生产经营领域监管工作若干问题，在“互联网+明厨亮灶”基础上，积极探索“县-乡-企业”基层数字化监管新路径，率先在全市建成了监管数字化、企业自觉化、社会共治化的多元化“食品安全”智能监管平台。

虞城县“食品安全”智能监管平台由县市场监督管理局携手虞城县电信分公司共同探索建设，利用电信运营商网络及云存储资源，建立全县25个乡镇食品生产经营行业全过程管控机制，实行县-乡-企业三级监控体系，根据行政级别不同建设分权分域平台，将预防和控制重点前移，确保在危害发生前及时控制预防，减轻执法压力以及取证难度，提升食品安全管理水平。

据该县市场监督管理局党组书记赵凤英介绍，“食品安全”智能监管平台具备四大优势：一是可通过平台操作目标摄像头即时对话，把食品生产经营流程的视频画面实时传送到市场监管平台，监管人员通过反馈的食品安全问题，督促企业管理规范运行；二是利用7日内监控录像云存储回看功能，支持后期录像回放及视频下载，对企业操作加工实行24小时同步录像，做到随时调取、现场抓取图像、自动存储，为食品安全日常检查、现场取证、督促指导等提供重要支撑；三是运用平台内用户云广播功能，根据近期食品安全状况，在监管平台分组分类发布食品安全预警防范文字、音频信息；四是在各乡镇公共场所安装电子显示屏，让群众可以实时观看食品加工操作现场的视频图像，监督食品从业人员全程操作，将关键环节都置于阳光下运行，让企业自觉接受社会公众监督，让消费者真正参与到食品安全监督过程中，提高公众的参与度、监督力和安全感。

目前，全县25个乡镇已有870余家食品生产经营企业顺利上线运行。极大程度减轻了基层执法人少事多责重的负担，实现了食品安全全方位风险防控，全过程精准管控，全链条流向追溯。（王支援 王世民）

(责编：曹淼、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经