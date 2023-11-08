原标题：创新可持续，感动向未来，索尼亮相第六届中国国际进口博览会

2023年11月5日，第六届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）在国家会展中心（上海）开幕。索尼（中国）有限公司（下称：索尼中国）以“创新可持续，感动向未来”为主题出展。

在进博会期间，索尼发布了《索尼中国可持续发展报告2023》，首发其创新环境技术协生农法的智能协生App，宣布将YURU MUSIC（悠如音乐）音乐公益项目引进中国等。此外，创新性的便携动作捕捉产品mocopi、裸眼3D空间现实显示屏等部分索尼前沿的技术和产品也在进博会人工智能体验区亮相。这是索尼首次以可持续发展为主题参展进博会。

索尼（中国）有限公司总裁吉田武司表示：“索尼已深耕中国市场四十多年，在发展多元化业务的同时，我们早已将可持续发展纳入集团的经营战略中。我们希望发挥索尼的技术和创新能力，积极参与并助力中国的高质量绿色转型，支持中国新质生产力的蓬勃发展，也期待能够在进博会上发现更多的‘中国机遇’、‘进博机遇’，加深与中国伙伴们的交流与合作。”

在环境保护方面，索尼力求通过其技术和业务为地球作出“贡献”，并于2010年制定了“走向零负荷”的长期环境目标。索尼在中国的经营，已经从2020到2022财年连续实现了100%的可再生能源电力的使用。索尼还积极践行绿色供应链管理，通过供应链节能挑战项目（Partner Eco Challenge Program），向供应商分享节能活动相关的专业知识，并为其制定与科学碳目标相当的目标及获得认定提供支持，索尼正在中国推广该项目，从而推动整个价值链的净零排放。

在索尼展台，参观者可以看到多项索尼创新环境技术的展示：索尼创新型生态环境技术——协生农法，由索尼计算机科学研究所（Sony CSL）研发，其技术原理是通过高密度混种各种有用植物，无需耕地、施肥及喷洒农药，运用植物自身的力量生产有用作物。为了更好地传递协生农法技术和相关文化理念，索尼在中国大力推广“微型协生角”（Syneco Portal），这是一个大小1平方米左右六角形的植物混种区，可用于灵活的空间展示和协生农法理念传递，目前已入驻了国内的商场、酒店、社区、老年护理中心以及索尼在华办公室等多个地点。此次索尼还将于进博会上首次发布索尼中国研发的协生农法智能App，微型协生角搭载索尼Spresense物联网低功耗开发板结合云计算、AI等技术，实现碳管理及植物生长观测的智能化和可视化，通过索尼半导体技术与环境技术的高度结合，可直接读取二氧化碳数据，植物生长数据，为应对气候变化和保护生物多样性提供技术支持。

索尼自主研发的创新环保材料及应用实体也在展台展出，包括竹子、甘蔗纤维和消费后的再生纸制成的“原生混合材料”OBM、阻燃再生塑料SORPLAS、由生物质副产品稻壳制成的多孔碳材料Triporous等，这些材料已经被实际应用到索尼产品当中，包括部分型号的索尼电视、耳机等产品的设计、制作、包装和外部合作伙伴的产品制作中。例如，WH-1000XM5及WF-1000XM5系列耳机包装盒采用了索尼OBM原生混合材料。此外，现场展示的索尼LinkBuds S真无线降噪耳机，其地球蓝配色就是由回收并使用废弃塑料瓶制作而成。

值得一提的是，索尼展台的设计和搭建上，也用到了索尼的环保材料SORPLAS和OBM原生混合材料，充分响应“绿色、环保、可持续”办展理念，为低碳进博做出贡献。

索尼在进博会上宣布将YURU MUSIC（悠如音乐）项目正式引进中国，并首次对外披露项目在华的推进计划。YURU MUSIC（悠如音乐）由世界YURU音乐协会发起，以“让每个人都享受演奏乐器的乐趣”为理念，开发“YURU乐器”，为音乐初学者、缺少独特的音乐天赋或才华但喜爱音乐者以及障碍人士等群体提供享受音乐的更多可能。这些乐器可以包括电子、声学或其他非传统元素。索尼作为该项目重要的合作伙伴，长期为项目提供技术开发、音乐内容、音乐人才培养等支持活动，目前该项目已开发出十余种YURU乐器，其中的一款“超轻萨克斯”，内置了索尼的Spresense物联网低功耗开发板，使用者无需按钮操作，只需轻哼就可以吹出萨克斯的旋律。另外，索尼的创意机器人套件toio也可以用作音乐的演奏和创作，以及乐器的开发。该项目此前已在日本、印度等地成功落地。

此外，在与索尼展台相隔的进博会人工智能（AI）体验区，索尼前沿的技术产品也有展出，包括索尼便携动作捕捉产品mocopi，由六个小巧轻便的传感器搭配专用“mocopi ”应用程序，使用智能手机实现实时动作捕捉与数据处理，让用户自由驱动3D虚拟形象，在室内外进行创意的表达。该产品以其轻巧便携、操作简单、可自定义3D虚拟人物形象的优势，为虚拟主播、内容创作者，及科技游戏爱好者提供了新思路、新启发和新应用场景，助力拓展内容呈现的更多可能。用户可在展区中亲身感受mocopi带来的乐趣，跨次元体验虚实交互的新未来趋势。

索尼空间现实显示屏（SRD）裸眼3D智慧校园，利用索尼空间现实显示屏的裸眼3D效果，结合上海大学未来技术学院成功研发的全息数字校园技术，将校园的各个场景和建筑以数字孪生的形式展现出来，让观察者能够轻松地在虚拟和现实之间切换，感受到校园的历史、文化和风貌。索尼空间现实显示屏采用眼感应光场显示技术，通过高速视觉传感器、微型光学透镜和实时渲染算法，不需佩戴任何特殊眼镜或VR外设就能实现超高分辨率的裸眼3D效果， 专业打造不一样的内容展现方式。借助裸眼3D的实现、4K分辨率以及便捷的内容制作流程，索尼空间现实显示屏可广泛应用于展览展示、教育、医疗/健康、工业设计及建筑、娱乐传媒以及元宇宙数字资产可视化。（记者 刘艺龙）

(责编：曹淼、杨迪)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经