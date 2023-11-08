原标题：世界互联网大会开幕 阿里CEO吴泳铭首提“科技平台企业”定位

11月8日上午，2023年世界互联网大会乌镇峰会在浙江桐乡乌镇开幕。阿里巴巴集团CEO吴泳铭在全体会议上代表领军企业发言。吴泳铭表示，AI时代，阿里巴巴要成为一家服务全社会AI创新的、开放的科技平台企业。

这是国内互联网行业首次明确提出“科技平台企业”的定位和方向。

“会有更智能的下一代产品进入我们的生活”

吴泳铭认为，智能化时代才刚刚拉开序幕，所有变化都处在非常早期，“一切皆有可能”，发展机遇巨大。他分析，AI计算具备理解人类语言和事物逻辑的智能，能直接读懂用户需求，进而调度相应资源，主动适应或创造系统。

吴泳铭预判：“在可见的未来，我们生活中所有习以为常的产品形态都会发生变化，会有更智能的下一代产品进入我们的生活。更多中小企业将通过AI化协同，灵活替代一部分目前只有大企业才能提供的服务。生产、制造、流通的组织方式和协作方式也会发生根本性变革。AI助理会无处不在，成为每个人工作、生活、学习中的助手。每个企业也都会配备AI助手，就像我们今天的智能汽车，辅助驾驶和自动驾驶已经成为标配。”

“面向AI时代，阿里要成为一家开放的科技平台企业”

吴泳铭说，面向AI时代，阿里巴巴要成为一家服务全社会AI创新的、开放的科技平台企业。

近年来，国家高度重视科技创新平台建设。数字经济平台企业具备集聚科技要素、融通创新资源的优势，阿里巴巴作为领军平台企业之一，提出“科技平台企业”的定位和方向，呼应了国家的期待和全社会的需求。

据了解，阿里巴巴在全球有超过13亿消费者，处理海量实时交易、识别交易风险、为用户提供个性化服务的难度极大，倒逼其在云计算、语音智能、机器视觉、决策智能等领域不断取得突破。早在2019年，阿里就启动了对大模型技术的研究。

现在，阿里巴巴把一整套技术体系和基础设施能力，以平台服务的形式向全社会开放，把平台能力从商品交易延伸到了科技。“回望这20年，我们打造了覆盖交易、物流、支付、生产等环节的数字商业基础服务，为电商行业发展提供了有力支撑。而随着AI成为中国数字经济创新突破的关键，阿里巴巴要做一家开放的科技平台企业，为千行百业的AI创新和转型提供基础设施。”吴泳铭说。

“服务企业和开发者，创建开放繁荣的AI生态”

吴泳铭表示，为了服务好更多的企业和AI开发者，阿里巴巴坚持做好两件事：一是提供稳定高效的AI基础服务体系，特别是强大的云计算能力，为全行业训练AI、全社会使用AI打造坚实的基础底座。二是创建开放繁荣的AI生态。

据了解，阿里巴巴是国内最早开源大模型的大型科技企业，创建并运营着中国最大的AI模型开源社区“魔搭”。“魔搭”社区上线一年以来，模型下载量已突破1亿。不久前，阿里发布了一站式大模型服务平台——阿里云“百炼”，帮助中小企业和开发者更低成本、更高效率地开展AI创新。

(责编：董童、杨迪)

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