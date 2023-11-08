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周鸿祎：安全应当发展为新型数字基础设施

2023年11月08日16:50 | 来源：央广网
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原标题：周鸿祎乌镇峰会全体会议发言：安全应当发展为新型数字基础设施

　　“下一个十年，安全行业要自我突破和升级，把安全发展成为新型数字基础设施和公共服务平台，推动数字安全的普惠。”11月8日，360集团创始人周鸿祎在2023年世界互联网大会乌镇峰会全体会议上发言表示，360把服务国家的能力云化，依托新一代安全产品360安全云为城市和企业提供SaaS服务，为产业数字化高质量发展筑牢安全屏障。目前，360安全云行业标杆级客户已突破1000家。

　　周鸿祎称，过去十年是安全行业砥砺探索的十年。在统筹发展与安全的国家总体安全观指导下，安全行业增长了不止10倍，实现了核心技术和产业规模的双突破。作为行业龙头企业，360坚持上科技高山，成为国家战略科技力量的重要组成部分。不仅攻克了“看不见”国家级攻击的卡脖子问题，累计捕获国家级黑客组织51个，抵御攻击4000余次，同时帮助企业每天拦截勒索攻击超过100万次、挖矿攻击1000万次。这套服务国家的方案为安全行业提出了新的方法论和技术路线，解决了安全的世界性难题，被称为“中国方案”。

　　随着数实融合进程加速，推进产业数字化和新型工业化已成为国家战略重心。周鸿祎表示，“安全行业也要突出重点抓关键，实现自我突破、自我更新和自我升级，以‘上科技高山’的成果进一步‘下数字化蓝海’。”他认为，下一个十年，安全行业要把安全发展成数字化的新型基础设施和公共服务平台，推动数字安全的普惠。

　　为此，360在“中国方案”基础上打磨了一套技术方案，把服务国家的能力，包括360独有的全网数据、情报、知识、专家和运营体系全部云化，正式推出了新一代安全产品360安全云，通过SaaS服务体系开放给城市和企业使用。

　　目前，360正在与各个城市合作，将安全打造成城市新型数字基础设施，并基于此搭建安全公共服务平台，把全网安全大数据、安全大模型、运营平台、高级专家等“360专长”变成公共服务，像水和电一样输送到城市的多元数字化场景下。同时，360依托360安全云提供安全托管运营服务，真正为企业数字化转型实现降本增效，破解企业花大钱买硬件、请专家，花时间重部署等传统安全困境。周鸿祎称，“360还将拿出补贴，为中小企业免费提供安全托管服务，让中小企业数字化不再有顾虑。”

　　“今天，我们把软件即服务扩展为‘安全即服务’，把安全从卖‘盒子’一遍遍从客户兜里掏钱，变为基础设施和公共服务平台，让城市和企业省钱省力，看到实实在在的安全效果。”周鸿祎表示，“国家需要什么，我们就做什么；行业哪里薄弱，我们就发展哪里；企业痛在哪里，我们就解决哪里。”下一个十年，360将更加深入地参与国家产业数字化战略，为网络强国和数字中国建设保驾护航。

(责编：曹淼、杨迪)
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