原标题：坚持质量制胜战略 夯实“零缺陷”基石——中国航天科工二院二八三厂全程赋能质量管理模式构建与实践侧记

自1983年成立以来，中国航天科工二院二八三厂忠诚践行“科技强军、航天报国”的神圣使命，坚持“有矛必有盾”的精神禀赋和发展哲学，秉承“质量第一，顾客至上”的宗旨，开拓了属于自己的质量管理之路，坚持并持续改进以质量责任制为中心的综合管理体系，先后获得首届航天科工质量奖、首届中国航天质量奖、第十八届全国质量奖。

国防科技工业和装备建设进入了高质量发展新时代，装备制造面临着复杂性、多变性、紧迫性的挑战。总装厂是装备质量的最后一道防线。在中国航天科工集团有限公司质量制胜战略的引领下，二八三厂牢固树立全员“零缺陷”质量意识，创新工作，为实现航天梦、强军梦贡献力量。

强化顶层设计，突出目标导向

将卓越绩效模式与质量管理体系建设深度融合，应用基于风险的思维和过程方法，通过质量策划、控制、改进的PDCA迭代运行，使产品实现全生命周期管理；通过应用质量工具方法，提升人员质量意识和能力，持续提升产品、过程和体系质量，总结、提炼、升华“以质量责任制为中心的全程赋能质量管理模式”。

实施矩阵式质量管理，纵向以项目质量为牵引，横向以体系质量为支撑，明确了厂内各部门、环节以及每一个人在质量工作中的具体职责要求。构建协同一致的质量目标体系，以战略目标为牵引，分解制定两级质量KPI和重点工作，通过“定性＋定量”的方式向主要部门和关键岗位下发质量责任书，压准压实质量责任。

聚焦产品周期，控制质量细节

强化全员“零缺陷”质量意识，从源头抓起，实施产品全生命周期精细化质量管控。在工艺设计过程系统推行潜在失效分析方法，基于设计需求、历史案例和制造特点逐工序进行5M1E因素分析，制定预防性措施。识别与人的技能要求强相关的工序形成标准作业指导书、确保操作一致性的同时，规范生产过程关键影像记录要素，制作标准样册及操作规范，提高记录完整性和可追溯性。

强化供应链全过程管理。对供应商开展人员培训考核、质量体系监督审核，提升供应商质量管控能力。针对瓶颈供应商，实施“一厂一策”定制化管理，针对复杂配套产品，形成“一物一案”管理模式。以星级现场创建为抓手，系统导入《企业现场管理准则》，制定评价细则，实施专业看板、标准工具托盘等，建立长效机制，巩固创建成果。

质量工具赋能，不断提升短板

积极推进厂级、部门级和岗位级质量改进机制落地实施。自2008年起，每年设置年度质量奖、优质产品奖、隐患发现奖，鼓励在改进活动中表现突出的部门、团队、个人；部门级开展小专赛、“行政正职讲质量”活动；岗位级开展质量10分钟、质量微讲堂等活动，促进质量改进见行见效。系统导入质量工具方法，以成果发表赛等方式树立标杆，总结最佳实践，固化形成制度、流程、标准等。通过这种由“自选”到“规定”动作的带动，固化模式、保证效果。同时，还以关注细节精益改善活动营造全员参与氛围，连续7年开展关注细节精益改善活动，精益改善成果累计达3000余项，参与人次5000余次。

对“质量第一”的坚持与不懈追求，让二八三厂实现了持续的发展与成长，经营效益稳定、能力不断提升、经济指标向好、试验成功率保持高位、质量体系示范效应显现。（李建峰）

(责编：董童、杨迪)

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