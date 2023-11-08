世界互联网大会领先科技奖颁奖典礼11月8日在浙江乌镇举行，15个项目获奖，涵盖人工智能、车联网、网络安全、智慧医疗等前沿领域。

世界互联网领先科技成果发布活动自2016年起连续举办，旨在引领科技前沿创新，倡导技术交流合作，对世界互联网科技发展发挥了积极影响。

为更高标准打造全球互联网领先科技成果创新展示平台，今年，这一活动全面升级为世界互联网大会领先科技奖，并首次分为关键技术、基础研究、工程研发3类，面向全球奖励年度领先互联网科技成果。

记者：王思北、施雨岑、朱涵

编辑：王乃水、彭红

设计：苗夏阳

新华社国内部、新华社浙江分社联合出品

(责编：胡永秋、杨光宇)

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