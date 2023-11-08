新华社北京11月8日电（记者姚均芳、刘慧）“防范风险是加强监管的主要目标，加强监管是防范风险的有效途径，二者都是实现高质量发展的重要保障。”中国证监会主席易会满8日表示，下一步将全面强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管。坚持服务实体经济的根本宗旨，更好发挥资本市场枢纽功能。

易会满是在2023金融街论坛年会开幕式上作出上述表示的。“加强资本市场监管，维护市场‘三公’秩序和投资者合法权益，防范化解金融风险，是证监会的第一职责、法定职责。”他表示。

易会满说：“这几年，我们坚持‘敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏风险，发挥各方合力’的监管理念，坚守监管主责主业，注重把握以下原则：一是坚持‘看得清才能管得住’，促使创新在审慎监管的前提下进行。二是严防过度杠杆，把杠杆资金规模和水平逐步压降至合理区间。三是‘零容忍’打击各种乱象，扭转了长期以来证券违法成本过低的情况。四是坚持刀刃向内、自我革命，持续加强证监会系统党风廉政建设和反腐败工作。”

对于下一步工作重点，他表示将全面强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管，不断提升监管适应性、针对性，守牢风险底线，维护资本市场平稳运行，提振投资者信心，走好中国特色现代资本市场发展之路。

“实体经济健康发展是资本市场平稳运行的基础。当前，我国经济回升向好态势更加巩固，发展潜力进一步释放，对此我们充满信心。”易会满说，“我们将坚持服务实体经济的根本宗旨，围绕做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，更好发挥资本市场枢纽功能，更加有力服务中国式现代化大局”。

如何加强监管、防范风险？证监会将突出重典治本、突出改革开路、突出能力提升、突出合力发挥。

突出重典治本方面，易会满表示，证监会将加强与公安司法机关的协作，持续健全资本市场防假打假制度机制，推动完善行政、民事、刑事立体追责体系，加大对财务造假、欺诈发行、操纵市场等违法行为的重拳打击，对履职尽责不到位的中介机构严厉惩戒，绝不姑息。

同时，还将突出改革开路。“注册制改革绝不是放松监管，而是要实现有效市场和有为政府的更好结合。”易会满说，“我们将坚持注册制基本架构不动摇，并适应新形势新变化，推动股票发行注册制走深走实，动态评估优化定价、减持、再融资等制度安排。同时，大力度推进投资端改革，推动中长期资金入市各项配套政策落地”。

关于“突出能力提升”“突出合力发挥”，易会满表示，将对量化高频交易加强跟踪研判，完善监管举措。加强监管科技建设，强化跨部门信息共享，加强市场资金杠杆水平和企业债务风险的综合监测，努力做到对各种违法行为和风险早识别、早预警、早暴露、早处置；加强部际联动、央地协作，依法将各类证券活动全部纳入监管，严把私募基金等领域准入关，严厉打击“伪私募”，清理整顿金交所、“伪金交所”，消除监管空白和盲区。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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