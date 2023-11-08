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两家外资保险经纪公司获批在京设立

2023年11月08日20:53 | 来源：新华网
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　　新华社北京11月8日电（记者 陈旭）记者从8日开幕的2023金融街论坛年会上获悉，国家金融监督管理总局日前批准在京设立宝马（中国）、安顾方胜两家外资保险经纪公司，两家公司在全国经营包括为投保人拟定投保方案、再保险经纪等保险经纪业务。

　　近年来，北京着力推进金融高水平开放，稳步扩大金融领域制度型开放，提升跨境投融资便利化水平，吸引更多外资金融机构和长期资本来华展业兴业。国家金融监督管理总局北京监管局相关负责人介绍，在两家外资保险经纪公司获批之前，北京“两区”建设已主动对接、有序引导包括巴基斯坦哈比银行北京分行、汇丰保险经纪公司、上田八木货币经纪（中国）有限公司、塔吉克斯坦东方银行北京代表处等6家外资金融机构和2家外资银行代表处在京落地，推动优质外资金融机构进入中国市场。

　　引进来、留得住、发展好，北京对新设三年外资金融机构逐家开展“问诊式”走访，点对点了解问题、手把手开展展业辅导、面对面解决迫切诉求；同时，对在京存量机构提供“一对一”服务，鼓励机构把握国家服务业扩大开放综合示范区和中国（北京）自由贸易试验区的“两区”建设机遇，不断提升差异化发展水平和本地化经营能力。

(责编：胡永秋、杨光宇)
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